De saque a desbloqueio de app: o que leva o brasileiro ao banco

São Paulo – O surgimento de fintechs, contas digitais e até aplicativos das instituições financeiras ainda não conseguiram evitar que a maioria dos brasileiros deixassem de ir as agências bancárias. É o que aponta um levantamento realizado pela Ipsos a pedido do Nubank.

Sacar dinheiro ou pagar contas ainda são os principais motivos que levam até os bancos. A resposta foi apontada por 62% e 59%, respectivamente. Além disso, as pessoas ainda vão para resolver problemas (47%), solicitar um novo serviço (27%) e tirar dúvidas (26%).

Pesquisa Nubank

Diante desses dados, o Nubank perguntou aos seus clientes os principais motivos que já fizeram com que eles fossem a agências bancárias. O motivo mais citado é pelos clientes do Nubank foi autorizar um dispositivo, já que muitas vezes o aplicativo do banco só funciona se a pessoa for desbloquear pessoalmente.

Os clientes da fintech também citaram que já foram ao banco para o cancelamento de produtos, como um cartão de crédito não solicitado.

Além disso, as pessoas já foram ou para recuperar uma senha ou para desbloquear o internet banking. Na NuCommunity, comunidade da fintech, um cliente disse: “O internet banking foi bloqueado pelo simples fato de eu ter feito um TED para outro banco. O banco bloqueou por “segurança” pois era uma operação que eu não utilizava, e para desbloquear, só indo na agência. Ainda paguei uma taxa de R$ 10 por esse TED”, contou.