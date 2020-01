De R$ 27 mil a R$ 45 mil: os carros hatches mais baratos do mercado

São Paulo – Um levantamento realizado pela KBB Brasil, plataforma de comparação de preços de veículos, apontou os carros hatchbacks seminovos com ano-modelo 2019 com os valores mais baixos do mercado. O estudo apontou os veículos que variam entre 27 mil reais e 45 mil reais.

Os carros da Renault e da Fiat lideram o ranking. Entre os 10 primeiros colocados, oito pertencem as montadoras. Os modelos Renault Kwid Life 1.0 12V SCe mecânico e Fiat Mobi Easy 1.0 8V flex mecânico são os únicos encontrados abaixo de 30 mil reais, com 27.759 reais e 29.964 reais, respectivamente.

O estudo destacou ainda que os preços não determinam as variações de desvalorizações dos veículos. É o caso do Citroen C3 Start 1.2 12V flex mecânico, que é o menos desvalorizado, mas aparece em 9º posição em relação ao preço, com valor de 39.437 reais e -2,92% em queda de valor.

A média ponderada de desvalorização do levantamento é de 7%, abaixo da média do mercado brasileiro, que varia entre 8% e 12%. No caso do estudo, a desvalorização é calculada a partir do preço atual do veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Veja abaixo a lista completa dos hatches seminovos mais baratos com as devidas taxas de desvalorização: