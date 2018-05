CVM revoga suspensão de oferta pública de fundo imobiliário do CSHG

A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revogou na noite desta terça–feira (8) a suspensão da oferta pública de distribuição da 3ª Emissão do CSHG Recebíveis Imobiliários – Fundo de Investimento Imobiliário – FII.

A suspensão, determinada no dia 7, ocorreu após a constatação de que instituições intermediárias estavam distribuindo cotas do fundo, sem que sua participação no consórcio fosse previamente informada à CVM no registro da oferta, além de não estarem incluídas no anúncio de início da oferta divulgado em 27 e 30 de abril.

A decisão foi tomada após a instituição intermediária líder ter adotado medidas para sanear as irregularidades que motivaram a suspensão, incluindo das instituições intermediárias que haviam sido indevidamente incluídas.