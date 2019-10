Cotação isenta tarifa em operações para envio de dinheiro ao exterior

São Paulo – A Cotação, distribuidora de câmbio turismo do Grupo Rendimento, lança um serviço que oferece tarifa zero nas operações online para envio de dinheiro ao exterior.

Inicialmente disponível em dólar americano e em euro, o produto permite realizar operações no valor de até 100 mil dólares ou o equivalente na moeda europeia e está disponível somente para pessoas físicas.

A distribuidora promete envio de dinheiro para a maior parte de lugares do mundo em até 24 horas úteis, fluxo semelhante ao de transferências entre contas feitas em bancos nacionais.

A modalidade Remessa Expressa inclui todas as opções de transferência de recursos para o exterior, como envio para a própria conta no exterior, manutenção de estudante, pagamento de cursos, pagamento de serviços jurídicos, manutenção de residentes, encomendas internacionais, fundo de investimentos, entre outras.

Alexandre Fialho, diretor da Cotação, diz que a tarifa zero do produto será fixa, e o objetivo é que o envio de outras moedas também sejam isentos da taxa. Hoje, a taxa incidente em operações com outras moedas varia em torno de 12 dólares. “Conseguimos isentar tarifas aprimorando processos e por conta da digitalização da operação”.

Como funciona

Para usar a modalidade, basta se cadastrar, escolher o valor que deseja enviar, informar o beneficiário no exterior e realizar o pagamento via TED para a Cotação. No site é possível simular as operações e conferir o valor final de cada remessa.