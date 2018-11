Corretoras vendem dólar mais barato na Black Friday 2018

São Paulo – Vai viajar ao exterior e ainda não comprou todos os dólares que precisa? Você pode aproveitar a Black Friday para conseguir cotações com desconto e ter mais dinheiro para aproveitar as férias.

A tradicional sexta-feira de promoções vai acontecer no Brasil no dia 23 de novembro, mas corretoras de câmbio já estão oferecendo descontos e facilidades que podem durar a semana inteira.

A Ourominas disse que vai “derrubar os preços das principais moedas estrangeiras”, com uma semana de descontos na taxa de câmbio do dólar, euro e libra. Ela não informou, porém, qual o percentual do desconto que pretende dar.

A promoção da Ourominas acontece entre os dias 19 e 23 deste mês. É possível participar pelo site, pela central de atendimento telefônico e nas lojas físicas.

Através do site, o limite de compra será de até 10 mil reais por pedido. Através da mesa de varejo e das lojas próprias, não há limite para compras, desde que a documentação solicitada pela empresa esteja correta.

“Na Black Week do ano passado tivemos um crescimento nas vendas em torno de 30% em relação ao ano anterior, a expectativa desse ano é ainda maior, pois nossas promoções serão melhores que as anteriores”, disse Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da Ourominas, em nota.

A BeeCâmbio também vai realizar promoção de Black Friday. Segundo a empresa, todos os clientes terão 20% de desconto na taxa de dólar e euro, que será válido para compras delivery.

Para retirada, o desconto não é válido. Além disso, será zerada a taxa de delivery para compras acima de 500 dólares, ou valor equivalente em outras moedas. A promoção estará disponível apenas no dia 23 de novembro, sexta-feira da Black Friday.

A BeeCâmbio realizou a Black Friday em outros anos e, segundo a corretora, é a primeira vez que é isento o valor do delivery para valores menores e também foi aumentado o valor do desconto na compra de moedas. O desconto da BeeCâmbio não vale para o cartão pré-pago, apenas na compra de dólar e euro em espécie.

Outra corretora que promete fazer promoções nesta semana é a Confidence. Sem abrir o percentual de desconto, a empresa afirmou que vai oferecer preços exclusivos em produtos e serviços nas lojas físicas. Vai ser uma oferta diferente a cada dois dias, entre 22 e 29 de novembro.

As ofertas serão multicanais e há o código promocional BESTWEEK para ser usado em todos os canais. Serão contempladas nas ofertas vários tipos de moeda, não só dólar e euro, cada uma delas em dias diferentes. Uma das novidades para este ano é que o cartão pré-pago internacional também será contemplado nos descontos.

“Nós não poderíamos ficar de fora da data que aquece o varejo no mundo inteiro, nossos clientes já esperam por isso. Ter descontos para o período é uma forma de movimentar o mercado e, claro, dar continuidade ao principal pilar do nosso negócio: entregar aos clientes a melhor experiência em câmbio”, disse Juvenal dos Santos, superintendente de varejo da Confidence.

“Desde que iniciamos a Best Week, observamos que os clientes realmente esperam para conhecer nossas ofertas. Para o setor de turismo, sem dúvida, os últimos meses do ano são muito importantes. É neste momento que as pessoas decidem fazer uma viagem internacional com a família e aproveitar feriados, férias e festas. Assim, garantir conveniência, boas ofertas e disponibilidade é também o objetivo desta campanha”, completou Juvenal dos Santos.

Quem não precisa comprar moeda em espécie para viajar, mas sim enviar dinheiro para alguém no exterior, também haverá promoção.

A RemessaOnline vai dar 15% de desconto no custo do envio de todas as moedas pelo site. A promoção estará disponível apenas no dia 23 de novembro, sexta-feira da Black Friday.

Todas as moedas disponíveis para envio na plataforma são: Dólar Americano (USD), Euro (EUR), Libra Esterlina (GBP), Iene Japonês (JPY), Dólar Australiano (AUD), Dólar Canadense (CAD)e Franco Suíço (CHF).

Cuidados

Especialistas em finanças recomendam que o viajante compre os dólares necessários para a viagem em datas diferentes, se houver tempo hábil para isso antes do embarque. Com isso, ele vai conseguir aproveitar cotações variadas e minimizar seus riscos.

Como o cenário externo demanda cautela e algumas notícias podem mexer com o humor do mercado e torná-lo instável, formar uma cotação média vai proteger quem precisa comprar dólar —ou euro e outras moedas— para uma viagem.

É importante saber que, ao seguir a estratégia de comprar a moeda aos poucos, o viajante não deve fazer as compras aleatoriamente. Ele deve se comprometer a comprar dólar sempre que houver algum movimento de queda, como na Black Friday, sem abrir mão de sua estratégia inicial. Será preciso também ficar atento ao noticiário.

Além disso, sempre vale a dica de procurar pela melhor cotação. As casas de câmbio tendem a embutir nas cotações praticadas de dólar taxas que reflitam o custo de suas operações, por isso o valor varia de um lugar a outro —e, em alguns casos, a diferença pode ser grande.

No site do Banco Central, é possível utilizar da ferramenta Ranking do VET, que mostra o Valor Efetivo Total (VET) da conversão de moedas estrangeiras em de diferentes casas de câmbio. O VET engloba a taxa de câmbio, as tarifas e os tributos incidentes sobre a conversão, apresentando o custo final da compra.