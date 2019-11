Corretoras e fintechs prometem investimentos especiais para Black Friday

São Paulo – Embora especialmente famosa como data para garimpar ofertas no comércio, a Black Friday brasileira já é tradição também no mundo dos investimentos. Neste ano, diversas corretoras, bancos e fintechs preparam condições especiais em investimentos que vão de CDBs e previdência privada a modalidades mais arrojadas como precatórios e empréstimos entre pessoas.

As promoções incluem rendimentos mais altos, valores de investimento inicial mais baixos, cursos com desconto ou gratuitos e também “cashback”, quer dizer, uma parte do valor investido em bônus para investir mais.

Veja algumas delas:

BTG e Precatórios Brasil

O banco BTG Pactual promete pagar até 25% a mais para os investidores que aplicarem nos precatórios de sua plataforma especializada nesse tipo de ativo, a Precatórios Brasil, lançada neste ano. O aumento na remuneração será avaliado caso a caso. Os precatórios são dívidas que devem ser pagas pelo governo a pessoas físicas e empresas por conta de ações perdidas na Justiça. O direito a receber esses pagamentos pode ser vendido a terceiros, o que é feito por plataformas como a do BTG. A promoção está ativa desde o início do mês e segue até 6 de dezembro.

Easynvest

A corretora terá valores de entrada reduzidos para alguns investimentos entre os dias 25 e 29 de novembro. A partir do dia 27, a Easynvest promete planos de previdência privada com aplicação inicial mais baixa e também com o valor do aporte mensal mínimo reduzido para toda a vida, caso a pessoa contrate o plano no período. Exclusivamente no dia 29, haverá um “produto secreto especial”, de acordo com a empresa.

Genial Investimentos

A corretora oferece previdência privada com aporte a partir de 100 reais. Também tem investimentos com rendimentos especiais, caso da LCA Brickell, que oferece 104% do CDI com vencimento em um ano e investimento mínimo de 1.000 reais. Os produtos têm quantidade limitada e podem acabar conforme a procura.

Modalmais

Entre 25 e 29 de novembro, o banco digital baixará o investimento de entrada para parte de seus produtos, com aportes partindo de 10 reais. Inclui fundos que, de acordo com a Modalmais, costumam ter valor de entrada alto, e um COE especial para o período. Quem investir também tem acesso a conteúdos sobre investimentos.

Mutual

Quem investir ou tomar empréstimo pela fintech entre 25 e 29 de novembro irá receber um “cashback” de 2,5% do valor operado. A Mutual é uma plataforma de empréstimos entre pessoas; quem tem dinheiro disponível pode emprestar para os participantes por meio do aplicativo em troca de juros pagos por isso. Para quem tomar o empréstimo, por exemplo, que tem limite máximo de 50 mil reais pela plataforma, o bônus pago de volta é de 1.250 reais. Vale para os empréstimos que forem publicados na plataforma durante o período.

Órama

A corretora oferece CDBs com rendimentos de até 11% ao ano. Os estoques são limitados e as ofertas podem acabar conforme a procura.

Renda Fixa

O aplicativo especializado em produtos e educação financeira em renda fixa oferece gratuitamente seu curso sobre fundos imobiliários e também consultoria com analistas parceiros, que tiram dúvidas de investimentos. A promoção é válida até 30 de novembro. O curso sobre fundos imobiliários é online, tem 6 horas de duração e custa, originalmente, 450 reais. Ele ensina como esses fundos funcionam e como investir. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, é necessário fazer a solicitação por meio da opção “Fale com especialista” do site ou do aplicativo.

Santander

Quem contratar alguns serviços do banco durante o período promocional, que vai até 2 de dezembro, receberá descontos para usar os serviços de parceiros como Uber, YouTube, Smart Fit, Xbox ou LinkedIn. São 13 serviços que participam da ação: crédito pessoal, crédito consignado, capitalização (Din Din), consórcio de veículos, consórcio de imóveis, cartões de crédito, seguro de vida, previdência privada, financiamento de veículos, Santander DUO, SuperGet, portabilidade GetNet e fundo de investimento Alocação Multimercado.

Sofisa Direto

O banco digital preparou promoções para todas as semanas de novembro. Podem ser fundos, CDBs, LCIs e LCAs com taxas um pouco maiores. Clientes que investirem mais de 1.000 reais em fundos ganham um bônus de 20 reais de crédito no cartão pré-pago do banco, para gasto livre. Durante o mês, um robô de investimentos montará uma sugestão de carteira para os clientes ou para quem abrir uma conta. Para conhecer a carteira, é necessário responder algumas perguntas pelo aplicativo. Quem investir na carteira sugerida pelo robô durante o período também ganha o bônus de 20 reais.

Toro

A corretora irá dar 200 reais de bônus para quem investir 5.000 reais ou mais na LC (Letra de Câmbio) selecionada para participar da Black Friday. O dinheiro será depositado na conta do investidor e vale tanto para quem já é cliente quanto para clientes novos. A promoção vai de 18 a 29 de novembro. A LC remunera 126% de CDI e tem prazo mínimo de três anos.

XP

As promoções incluem aplicações com rendimentos e valores especiais até 29 de novembro. Os cursos online sobre investimentos também estão com 60% de desconto para quem é cliente. Os valores para entrar em um fundo de previdência privada partem de 1.000 reais. Há LCIs, CDBs e outros títulos de renda fixa também com investimento partindo de 1.000 reais.

