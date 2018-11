Taxas e valores mínimos para investir são reduzidos no mês da Black Friday

São Paulo – Ainda faltam quase duas semanas para a Black Friday, evento que será realizado no dia 23 e concentra promoções no varejo e no setor de serviços. No entanto, algumas corretoras e bancos se adiantaram e vão oferecer vantagens para investidores durante todo o mês, se constituindo como uma alternativa “saudável” às tentações consumistas da data.

Bancos como Caixa, BB e Paraná, e também corretoras independentes, como XP e a Órama, vão diminuir os valores de investimentos mínimos em fundos de investimento, entre outros produtos financeiros.

As instituições financeiras oferecem ainda descontos em taxas de administração e corretagem, a exemplo da Easynvest, e maior rentabilidade em títulos de renda fixa, como o Banco Inter. A Clear e a Rico oferece descontos em cursos, enquanto a Guide permite ganhar milhas para quem indicar a plataforma para amigos.

“Nesta época do ano, começam as “tentações” de Natal e Ano Novo. Além disso, há muitos gastos com promoções diversas do varejo na Black Friday, por exemplo. Queremos dar às pessoas uma alternativa: a opção de fazer o dinheiro crescer, ampliando o acesso aos investimentos., ressalta Habib Nascif, CEO da Órama.

Veja abaixo as promoções oferecidas por cada banco e corretora:

Banco Inter

Durante o mês, as aplicações em LCI no banco serão oferecidas com taxa de rentabilidade maior.

Enquanto houver lastro para as aplicações, a LCI 90 dias pagará 95% do CDI (antes, pagava 92%) e a LCI 180 dias terá rentabilidade de 96% do CDI (antes, o retorno era de 93%).

Os correntistas que participam de grupos de investimentos e estão interessados em realizar novas aplicações podem alcançar até 2% de rentabilidade extra (que atingiria 97% na LCI de 90 dias e 98% na de 180 dias), conforme o valor investido. Esses grupos são formados por até 50 investidores, que se unem para aumentar a rentabilidade de suas aplicações.

As ofertas vigoram até o dia 23 de novembro.

Banco do Brasil

O banco irá reduzir em até 90% o valor mínimo para aplicação em fundos de investimento. Também vai diminuir taxas de administração cobradas nesses fundos.

As condições, detalhes e regras para cada oferta serão detalhadas no site do banco a partir do dia 12 de novembro.

Caixa

O banco vai reduzir em até 80% a aplicação inicial de sete de seus principais fundos de investimento. Estão incluídos na ação promocional aplicações para diversos perfis de investidor, desde conservadores até mais arrojados.

Clientes terão opções de investimento a partir de 10 reais até 300 mil reais.

XP Investimentos

A corretora oferece ofertas de aplicações em renda fixa e fundos de previdência.

Durante a semana de 19 a 23, serão disponibilizadas taxas especiais para produtos de renda fixa na plataforma. Além disso, todos os produtos de renda fixa terão aplicação mínima de 1 mil reais entre 10h e 15h dos dias 19 a 23.

Com relação a fundos de previdência, a aplicação mínima no XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF e o XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM passará de 5 mil reais para mil reais entre os dias 19 e 23.

Easynvest

Durante todo o mês, a corretora irá reduzir taxas de aplicações financeiras.

Nessa primeira semana, a Easynvest zerou a taxa de corretagem para fundos de investimentos imobiliários (FII) e Exchange Traded Fund (ETF) oferecidos na plataforma. Nas semanas seguintes, irá oferecer produtos de renda fixa e variável com condições especiais, além de um produto surpresa especial no dia da Black Friday.

Guide

Durante o mês de novembro, em parceria com a Smiles, todos os clientes podem indicar amigos para a corretora e ganhar milhas.

Os clientes podem indicar quantos amigos quiser e, a cada finalização de abertura de conta, ganhar mil milhas Smiles. Já amigos que abriram conta ganham 1 milha a cada 1 real investido.

Rico

A Rico Investimentos irá disponibilizar aos clientes, do dia 19 ao 23, 70% de desconto nos cursos “Primeiros passos do Investidor (pré-lançamento)”, “Aprenda a investir em Renda Fixa” e “Aprenda a investir em Mini-contratos”.

A empresa prepara ainda outras ofertas que envolvem produtos de renda fixa e taxas de corretagem.

Órama

A plataforma oferece condições especiais em títulos, COEs e debêntures durante o mês. Será possível encontrar um título com a mesma taxa e o mesmo prazo de outros meses, mas com um aporte maior. Ou o mesmo prazo e o mesmo mínimo, mas com uma taxa menor.

Um exemplo é o Letra de Crédito (LC) da Facta Financeira, com prazo de 1805 dias e que paga 130% do CDI. O investimento inicial da aplicação é de 3 mil reais.

Além disso, a Órama está oferecendo o COE ADR (American Depositary Receipt) , atrelado aos recibos emitidos nos EUA que permitem a transação e negociação de ações de empresas de fora do país na bolsa de Nova York com preço valor de entrada reduzido até o dia 13. Usualmente, todos os COEs disponibilizados na plataforma têm um aporte inicial de 5 mil reais. Em novembro, este valor de entrada foi reduzido para mil reais.

A Órama também vai oferecer um quiz para o público em geral e uma calculadora e um game para clientes que já possuem acesso ao portal de investimentos.

Composto por seis perguntas, o quiz ajudará o usuário a entender como está a sua relação com o dinheiro. Dependendo do resultado, o participante poderá baixar um e-book sobre planejamento financeiro, ter acesso a um infográfico para organizar as finanças e começar a investir, ou ter acesso a um atendimento especializado para descobrir o melhor investimento para atingir seus objetivos.

O game vai detectar se o cliente já cumpriu algumas etapas necessárias ao processo de investimento, como preencher o perfil do investidor, realizar o primeiro investimento, entre outras. À medida que for passando por essas etapas, o usuário vai acumular pontos para, posteriormente, trocar por recompensas, que podem ser cupons de descontos, conteúdo online premium e degustação gratuita de serviços.

A calculadora identifica quando o cliente que nunca investiu realizou seu cadastro na Órama para fazer uma simulação, comparando um investimento no Fundo DI da gestora com a poupança, durante esse período. O objetivo é que o usuário perceba o quanto poderia ter ganho se tivesse investido desde a data.

A plataforma também fará promoções-relâmpago em redes sociais, como Facebook e Instagram.

Clear

Os clientes da corretora terão 50% de desconto em todos os cursos oferecidos. A oferta é válida a partir do dia 19 de novembro e se estende até o dia 23.

Paraná Banco

O banco ofertará, entre os dias 12 e 23, CDBs com liquidez diária e rentabilidade equivalente a 105% do CDI com vencimento em dois anos. A oferta é válida para investimentos acima de mil reais .

O Paraná também vai oferecer, no mesmo período, CDBs pós-fixados a 110% do CDI com vencimento em um ano e a 112% do CDI com vencimento em dois anos, também com investimento inicial de mil reais.

O que considerar

Antes de aproveitar as oportunidades, é necessário ter a consciência de que a oferta não pode dispensar a comparação de rentabilidade oferecida por outras corretoras.

Com relação a CDBs, levantamento feito pela Yubb mostra que os mais rentáveis oferecem até 120% da taxa CDI, usada como referência no mercado. Mas, por outro lado, o investimento mínimo exigido parte de 10 mil reais. Na Black Friday, caso o título ofereça uma rentabilidade semelhante e o valor mínimo para investir seja bem menor, pode valer a pena aplicar o dinheiro. A mesma lógica vale para outros títulos, como LCI e LCA.

Já quando se trata de fundos de investimento, outro levantamento feito pela Economatica também mostra que, em um cenário de juros estáveis no menor patamar histórico, a taxa de administração pesa mais na rentabilidade do investimento. Ou seja, é preciso não apenas ter mais facilidade para acessar o investimento, mas analisar se a taxa não está prejudicando a rentabilidade da aplicação e fazendo com que ele seja pior do que a poupança.

Após as sucessivas quedas de juros promovidas pelo BC, em dois anos o rendimento da poupança já é bem similar à rentabilidade de um CDB que paga 90% do CDI ou um fundo de renda fixa com taxa de 1% ao ano. Portanto, no caso de investimentos conservadores, as taxas e rentabilidades oferecidas devem ser, mais do que nunca, um diferencial. E as taxas cobradas, em geral, não foram modificadas nesta Black Friday.