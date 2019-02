Corretora Órama lança plataforma para investir em ações

São Paulo – Nesta terça-feira (12), a Órama, uma das várias corretoras independentes de investimentos do país, lançou um home broker, uma plataforma para negociar ações online, sem intermediação de um operador. É mais uma opção para investidores que querem operar sozinhos na Bolsa.

No Brasil, cerca de 500 mil pessoas físicas investem em ações. Investir por um home broker normalmente é mais rápido e barato do que negociar pela mesa de operações. Na plataforma, é possível ver cotações em tempo real, comprar e vender ações e acompanhar os pedidos de ordens.

Com tantas opções de home broker no mercado, para escolher o seu, o investidor deve levar em conta a estabilidade do sistema, a usabilidade da plataforma e as taxas cobradas.

A Órama lança o home broker em um momento em que os juros das aplicações de renda fixa estão baixos e as ações despontam como o investimento do ano. Para quem estiver disposto a encarar mais risco, a hora é propícia para diversificar os investimentos para tentar retornos mais altos.

A plataforma é focada em pessoas físicas que querem investir para o médio e o longo prazo. Por isso, oferecer a taxa mais barata do mercado não é o objetivo da Órama.

“Não vamos entrar em guerra de preços. Nosso plano de tarifas nos possibilita entregar qualidade. A ideia é fugir do número excessivo de transações”, diz Habib Nascif Neto, CEO da Órama. As taxas de custódia e corretagem estão disponíveis no site da corretora.

Fundada em 2011, a Órama foi uma das corretoras pioneiras em investimentos online para pessoas físicas. A plataforma foi criada com o objetivo de reduzir o valor mínimo inicial para investir em fundos de investimento. Depois, passou a oferecer títulos de renda fixa e previdência privada, com foco em democratizar investimentos por meio de marketing e educação financeira.

A corretora não cobra taxa para abrir ou manter conta, nem tarifa de transferência bancária para resgatar o dinheiro para o banco. A plataforma já foi premiada pela Amazon Web Services como uma das empresas mais inovadoras em serviços financeiros do Brasil.

Agora, com ações via home broker, a plataforma quer ampliar em 20% o número de clientes. A Órama não divulga quantos clientes tem. A corretora também vai possibilitar investir em títulos do Tesouro Direto até o final do primeiro trimestre.