Corretora Necton promove evento gratuito sobre investimentos

A Necton Investimentos promove no próximo dia 19, quarta-feira, das 19h às 21h30, um encontro com investidores que deverá reunir cerca de 300 pessoas no Instituto Tomie Ohtake, na zona oeste da capital paulista.

O Necton Meeting Assets, aberto a qualquer investidor ou interessado no mercado de capitais, contará com a participação do gestor de Renda Variável da Porto Seguro Investimentos, Marcelo Faria.

“Será uma grande oportunidade para que as pessoas se atualizem sobre opções de investimento buscando maximizar a rentabilidade financeira, um tema de suma importância sobretudo neste momento em que a taxa Selic está no seu menor patamar histórico”, afirma Rafael Giovani, diretor de distribuição da Necton.

A participação é gratuita. Basta acessar o site e preencher o formulário de inscrição.

O Instituto Tomie Ohtake está localizado na Rua Coropés, 88, em Pinheiros. O meeting ocorrerá no Rooftop 5 do prédio.