Corretora lança compra programada de dólar para evitar susto na viagem

São Paulo – Comprar moeda estrangeira é, em geral, o último item da lista de afazeres de quem planeja fazer uma viagem internacional. Dez em cada dez especialistas dizem que isso é errado e recomendam comprar aos poucos — até porque, com o dólar rondando a casa dos 4,20 reais, deixar para última hora pode significar um rombo inesperado no orçamento. Para ajudar os turistas a se organizar, o grupo Travelex Confidence acaba de lançar o serviço chamado “câmbio programado”, que permite que o viajante agende a compra de dólar e de euro durante um prazo determinado.

Para contratar o serviço, o viajante precisa ligar para a central de atendimento, informar alguns dados e assinar um contrato indicando a duração (que pode variar de quatro a 12 meses) e o valor a ser convertido por mês. O mínimo é 500 reais e o máximo, 3000 reais. A princípio, o serviço está disponível apenas para compra de moeda em espécie, mas, em um segundo momento, também será possível depositar a quantia em cartões pré-pago.

Feito isso, o cliente passará a receber por mês um boleto com o valor em reais a ser quitado. “Assim que recebemos a confirmação do pagamento, fazemos a conversão usando a taxa comercial (Ptax) do dia anterior”, afirma Jorge Arbex, superintendente executivo de planejamento estratégico do grupo. É bom lembrar que, na compra da moeda em espécie, há incidência de 1,10% de imposto de operações de crédito (IOF) — no cartão pré-pago o IOF é de 6,38%.

O grupo cobra uma taxa de 15 dólares por mês durante o período da prestação de serviço. “A vantagem é que, com o ‘câmbio programado’, o cliente minimiza o risco cambial e ainda volta da viagem sem dívidas.” Os dólares ou euros adquiridos podem ser retirados em uma das lojas de câmbio do grupo ou entregues na casa do cliente — facilidade disponível em algumas cidades. “A qualquer momento, o cliente pode cancelar o contrato sem custos.”