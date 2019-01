Corretora de investimentos abre inscrição para reality show de ações

São Paulo – A corretora Ativa Investimentos abriu inscrições para um reality show de ações, o Money Master. O programa será exibido entre 4 e 8 de fevereiro, às 20h, no canal do YouTube da instituição.

Para participar, é preciso se inscrever pelo site até dia 15 de janeiro, preencher um formulário e gravar um vídeo de cinco minutos que responda à pergunta “Por que você deve ser escolhido para o Money Master”.

Durante uma semana, seis duplas formadas por um trader e um estagiário receberão 50 mil reais cada para operar na Bolsa. As duplas irão comprar e vender ações e receber desafios.

A cada dia, a dupla com a pior performance será eliminada. Na grande final, a pontuação das duas duplas finalistas zera e elas vão operar com 50 mil reais novamente. Ganha quem conseguir rentabilizar mais.

O reality show será gravado entre 4 e 8 de fevereiro, durante as oito horas diárias de pregão, no escritório da Ativa Investimentos, em São Paulo. O programa terá 30 minutos e será editado para ir ao ar. A direção será de Anderson Correa, assistente de direção do Big Brother Brasil 2018.

“Vamos aproveitar este momento em que a Bolsa está super movimentada para mostrar como funciona o mercado de ações na emoção. Ver alguém operando é uma forma diferente de ter educação financeira”, diz Rebeca Nevares, sócia e gerente comercial da Ativa Investimentos e apresentadora do reality show.

O programa também contará com um analista da corretora para comentar sobre o mercado.

O que trader e estagiário ganham

Qualquer um pode ser trader, desde que entenda sobre mercado financeiro. Para ser estagiário, é preciso ser estudante das áreas de engenharia, economia e administração.

O trader vencedor ganhará uma viagem de uma semana para Nova York, com direito a um acompanhante. Além disso, também receberá um ano de gratuidade no pacote de corretagem da corretora e seis meses de plataforma profissional para trader, a ProfitChart Pro. Já o ajudante poderá estagiar na Ativa Investimentos.