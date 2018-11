Corretora Clear assume falha de sistema e promete ressarcir investidores

A Clear Corretora, do Grupo XP, divulgou nota aos clientes pedindo desculpas pelos problemas operacionais em seu sistema de negociação day-trade. Na nota, a corretora afirma que vai ressarcir os clientes que tiveram perdas por conta das paralisações e que está trabalhando para que elas não voltem a ocorrer. A corretora confirma assim as reclamações dos clientes que procuraram o blog Arena do Pavini na última semana, por conta desses problemas que, segundo eles, causaram prejuízos pela impossibilidade de fazer as compras e vendas rapidamente.

A corretora nega, porém, qualquer irregularidade e chama de “fantasiosa” a informação de que poderia estar fazendo “front running” com os clientes. A afirmação se refere à informação publicada pelo blog na mesma reportagem, sobre o robô da corretora que daria liquidez ao mercado, e que foi esclarecida depois pela Clear e imediatamente retificada pelo Arena do Pavini. Vale ressaltar que o blog questionou a Clear sobre essa informação antes de a reportagem ser publicada. mas não obteve resposta.

Abaixo, a íntegra da nota da Clear:

“Nos últimos dias, tivemos instabilidade nos sistemas de negociação da Clear. Em consequência disso, surgiram matérias negativas na imprensa a nosso respeito, até mesmo com alegações fantasiosas de que estaríamos fazendo “front running” em relação aos nossos clientes.

O blog “Arena do Pavini”, que foi a fonte dessa acusação falsa, foi notificado e retificou a informação minutos após a publicação e, sequencialmente, os demais portais e mídias, que também repercutiram tal notícia, fizeram o mesmo. Apesar das devidas retificações dos envolvidos é possível que ainda haja resquícios de informações desencontradas em relação ao tema.

Gostaríamos de nos desculpar pelo ocorrido e garantir que todos os clientes que foram impactados e que tiveram prejuízos comprovados serão prontamente ressarcidos. Reafirmamos nossos padrões de ética e o total cumprimento com as regras que são estabelecidas pelos órgãos reguladores, além do nosso compromisso pessoal de oferecer a melhor experiência em trading aos nossos clientes.

Estamos trabalhando incansavelmente para que esse tipo de situação não volte a acontecer.

Em caso de qualquer outra dúvida ou esclarecimento nos colocamos inteiramente à disposição por meio dos nossos canais de atendimento abaixo:

atendimento@clear.com.br

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6245

Demais regiões: 0800-88-79107

SAC: 0800-77-40404

Ouvidoria: 0800-200-5550

Agradecemos pela compreensão,

Clear Corretora