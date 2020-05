Correios ainda não estão aptos a prestar serviço ao auxílio de R$ 600

O Ministério da Cidadania anunciou na última quinta-feira, 7, que os Correios irão ajudar no cadastramento do programa do pagamento do auxílio emergencial. Entretanto, os Correios informam que a atuação da empresa em apoio ao auxílio de 600 reais ainda demanda ajustes em procedimentos e questões técnicas.

Dessa forma, as agências dos Correios ainda não estão aptas a realizar qualquer serviço relacionado ao auxílio emergencial. As informações serão divulgadas posteriormente.

Até ontem, a Caixa contabilizava o pagamento de 35,5 bilhões de reais de auxílio emergencial a mais de 50 milhões de brasileiros. O montante total referente ao pagamento da primeira parcela deve chegar a 41,5 bilhões de reais.

Segundo Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, a estimativa é que a avaliação e o pagamento da primeira parcela sejam concluídos até o início da próxima semana.

“A determinação do presidente Jair Bolsonaro é que ninguém ficará para trás, e a determinação da Lei é que as três parcelas estão garantidas para todos. O cadastro no site ou aplicativo fica disponível até 2 de julho. Se a pessoa se cadastrar nesse dia e for considerada elegível, ela vai receber as três parcelas.”