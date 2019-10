Conta de luz terá cobrança extra em novembro com bandeira vermelha nível 1

São Paulo — As contas de luz dos brasileiros terão cobrança adicional em novembro devido ao acionamento da bandeira tarifária vermelha nível 1, que representa custo extra de 4,169 reais para cada 100 quilowatts-hora consumidos, disse a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em comunicado nesta sexta-feira.

As bandeiras resultam em cobranças adicionais para os consumidores quando saem do patamar verde para o amarelo ou vermelho, variando de acordo com a oferta de energia para sinalizar maiores custos de geração no sistema.

O acionamento da bandeira foi influenciado por previsão de chuvas abaixo da média nos principais reservatórios hidrelétricos no próximo mês, acrescentou a Aneel.