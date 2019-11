Conta de água atrasada? Sabesp realiza mutirão de renegociação

São Paulo – Os clientes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) que estiverem com as contas de água em atraso terão uma oportunidade de renegociarem suas dívidas. A companhia realiza até o dia 20 de dezembro um mutirão de atendimento.

A ação é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na capital, na Grande São Paulo, interior ou litoral. Serão enviadas mensagens SMS e comunicados por meio de ligações avisando os clientes sobre a ação.

Vans e tendas da Sabesp ficarão estacionadas em pontos de grande movimentação para receber a população que também poderá se direcionar às agências de atendimento da companhia. A relação de endereços das agências em cada cidade também pode ser acessada no site da Sabesp, na opção Serviços/ Agência.

Nesta semana (do dia 25 a 30 de novembro), na capital paulista os postos de atendimento estão no seguinte locais: Alameda dos Aicás, 1834 – Moema; no Poupatempo Sé; na Estação de Ônibus Metrô Tatuapé; na Avenida Sapopemba, 16.200 – São Mateus; e na Rua Jericó, 51 – Santo André. Os endereços vão ser atualizados semanalmente.

Os consumidores que forem renegociar as dívidas devem levar o documento de identidade (RG), CPF e uma conta de água em que aparece o número do Registro Geral do Imóvel (RGI).