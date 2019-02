Consumidores negociam dívidas em mutirão do Procon-RJ

io de Janeiro – O Procon do Rio de Janeiro, órgão da Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Seprocon), fez hoje (9) um mutirão de negociação de dívidas no Largo da Carioca, no centro da capital fluminense.

Os consumidores também receberam orientações para resolver casos de cobrança indevida, produtos com defeitos, atrasos, extravios, danos na entrega, desistência de compras e segunda via de contas. Segundo o Procon, até o meio da tarde, passaram pelo local cerca de 90 pessoas, das quais 76 conseguiram regularizar suas dívidas.

Representantes de prestadoras de serviços públicos e empresas privadas de telefonia fixa e móvel, televisão por assinatura, lojas de varejo e compras pela internet, além de bancos, estiveram à disposição para atender aos consumidores.

De acordo com o presidente do Procon-RJ, João Oliveira, o mutirão é um facilitador para a população. “Nós conseguimos unir as principais empresas que são alvo de grandes reclamações no mesmo lugar e em um horário de pico no centro do Rio. A intenção do Procon é ajudar os clientes a resolver seus problemas com essas empresas.”

A artesã Vera Lúcia de Sousa, de 46 anos, recorreu ao mutirão para tentar negociar com uma operadora telefonia móvel. “Eu vim à feira para reclamar sobre a minha operadora que me ofereceu um plano e está me cobrando outro. Eu acho que o evento é uma oportunidade única para resolver esse tipo de coisa, já que nas outras tentativas de solucionar minha questão fui empurrada para vários setores da empresa.”

Segundo a coordenadora de Atendimento do Procon-RJ, Soraia Panella, o procedimento realizado no mutirão é seguro tanto para a empresa quanto para o consumidor.

“Quando o cliente chega aqui, é feita uma triagem e preenchida uma ficha de atendimento, que é encaminhada diretamente à empresa. A empresa faz uma proposta, e se o consumidor estiver de acordo, o advogado do Procon finaliza o atendimento com um contrato, com prazo de validade e tudo que tem direito”, explicou.

Soraia Panella disse que outro ponto positivo é que o consumidor pode “conhecer os seus direitos e resolver o seu problema de forma rápida”.

Foi o caso do ajudante de bombeiro hidráulico Carlos Henrique da Silva, de 30 anos, que fechou duas negociações: “É a primeira vez que eu venho a um mutirão. Eu estava passando por aqui no meu horário de almoço quando vi o evento. Eu tinha algumas contas pendentes que eu não sabia como fazer para resolver. Fui muito bem atendido, achei o mutirão excelente.”