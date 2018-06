Consumidor do DF terá acesso a preço da gasolina ao sair da refinaria

O consumidor do Distrito Federal terá acesso a um site, a partir da próxima segunda-feira (11), em que poderá consultar os preços dos combustíveis e de produtos derivados do petróleo ao sair das refinarias.

A ordem para criação do sistema foi dada hoje (4) pelo governador do DF, Rodrigo Rollemberg, após reunião do gabinete de crise.

Os interessados deverão entrar no site da Secretaria de Fazenda do DF, digitar quanto pagaram no posto de combustível e, a partir das informações, saberá a margem de lucro do empresário.

Rollemberg disse que até 30 de junho, para efeito da base de cálculo de cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), permanecerá o valor de R$ 4,29 para o litro de gasolina.

Botijão de gás

O abastecimento de botijão de gás P13, o utilizado nas cozinhas domésticas, deve ser normalizado no DF até quarta-feira (6), segundo governador. “Os demais tipos de gás, como o a granel e os botijões maiores, já estão normalizados”, disse.

A assessoria do governo do DF informou que o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) manterá o foco para evitar preços abusivos. O órgão fiscalizou 27 postos de distribuição de gás de cozinha, autuando sete por práticas irregulares.