Consumidor conseguirá acessar CNPJ de empresas durante a Black Friday 

São Paulo – O Serasa Consumidor permitirá acesso gratuito ao CNPJ das empresas ou CPF de empresas ou pessoas prestadoras de serviço entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. O objetivo é evitar que as pessoas caiam em fraudes durante a Black Friday.

Por meio do CNP é possível saber a situação financeira da empresa, o que é um bom indicador para saber se ela tem ou não condições de cumprir com a venda/serviço contratado. A ferramenta estará disponível na página do Serasa Você Consulta, basta preencher um cadastro e incluir o as informações de quem deseja consultar.

O consumidor terá acesso as pendências financeiras e informações como pendências comerciais e anotações negativas, ações judiciais, participações em falências, protestos, cheques sem fundos e dados cadastrais e situação na Receita Federal.