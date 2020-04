Construtoras vão dar desconto mínimo de R$ 3 mil em imóveis no país

Construtoras e incorporadoras de todos os portes iniciaram uma operação nacional de estímulo à compra de imóveis. A campanha “Vem Morar” tem parceria com a Caixa Econômica Federal e inclui tanto imóveis econômicos e unidades do programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) quanto empreendimentos de alto padrão com desconto mínimo de R$ 3.000 sobre o valor do imóvel.

A Caixa vai oferecer carência de seis meses para o início do pagamento do financiamento e as construtoras e incorporadoras que aderirem à campanha deverão oferecer ao comprador o desconto mínimo, que pode ser por meio de um desconto no preço do imóvel, isenção de taxa ou imposto.

A iniciativa terá duração inicial de 60 dias e poderá ser prorrogada no futuro. Seu objetivo é não apenas preservar o emprego como, também, gerar novos postos de trabalho na construção civil durante a pandemia do novo coronavírus.

A oferta de condições especiais ao comprador na comercialização de imóveis foi articulada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC).

A campanha Vem Morar é um desdobramento das ações de estímulo ao mercado imobiliário anunciadas pela Caixa. O banco autorizou o uso de sua marca pelas empresas que aderirem à campanha. Construtoras e incorporadoras atenderão a um conjunto de exigências e o agente financeiro promete agilidade na concessão de financiamento – os pedidos serão concluídos em até 24h. A campanha Vem Morar acontecerá simultaneamente em todo o Brasil.

Segundo maior empregador do país, com mais de 2 milhões de trabalhadores com carteira assinada e outros 4 milhões de postos de trabalho indiretos, a construção civil afirma ter reforçado seus protocolos de segurança e saúde para manter suas atividades em meio à Covid-19.