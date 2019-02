Construí uma casa. Posso usar o FGTS para quitar a dívida do terreno?

Tenho um terreno financiado e construí minha casa com recursos próprios. Agora que tenho uma casa construída no terreno, posso utilizar o meu FGTS para quitar a dívida do financiamento do terreno?

Resposta de Marcelo Prata*

Mesmo tendo construído o imóvel sobre o terreno financiado, ao que tudo indica, o contrato original de financiamento não se enquadra nas condições do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e, portanto, não pode ser objeto de quitação ou amortização utilizando recursos do FGTS.

A situação seria diferente se você tivesse financiado um imóvel na planta ou mesmo se tivesse obtido o financiamento para construção do imóvel, o que parece não ter sido o caso.

*Marcelo Prata é especialista em crédito imobiliário e fundador dos sites Canal do Crédito e Resale.com.br