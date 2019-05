Conheça os sites que permitem consultar o score de crédito de graça

São Paulo – O Cadastro Positivo passa a valer a partir de setembro e deve influenciar, para o bem ou para o mal, a pontuação de cada consumidor para conseguir crédito, o chamado score.

Contudo, quem deseja conhecer e buscar melhorar a sua pontuação desde agora pode realizar a consulta gratuita em serviços disponibilizados por bureaus de crédito, como a Serasa, Boa Vista, o SPC e a Quod, fintech de crédito criada por cinco grandes bancos.

Ao realizar a consulta, o consumidor aceita automaticamente ser incluído no Cadastro Positivo. Porém, como as informações começarão a ser emitidas dos bureaus para as empresas apenas em julho é possível realizar a consulta e depois, no mesmo site, optar por ficar de fora do novo cadastro.

O Cadastro Positivo é opcional para quem manifestar a opção de sair. O restante dos consumidores que não manifestar essa vontade entra no cadastro de forma automática a partir do dia 8 de julho.

Empresas de tecnologia também oferecem o serviço de score gratuito, mas como apenas os bureaus de crédito podem manusear informações financeiras, o score dessas empresas costuma ser incompleto, diz Abreu. “Essas empresas geralmente usam informações públicas de cada consumidor. Mas a essencial fica de fora”.

Cada bureau tem seu banco de dados e fórmula para calcular o score. Por isso, é comum que ele oscile entre um bureau e outro. Contudo, a diferença não deve ser grande. “Deve haver o mínimo de consistência”, diz Abreu. Geralmente, a nota vai variar de 0 a 1000. Quanto maior, menor o risco de inadimplência oferecido pelo consumidor e, portanto, maior probabilidade de conseguir crédito.

Atualmente, o serviço de score oferecido pelos bureaus é baseado no chamado “cadastro negativo”. Ou seja, tem foco em dívidas que o consumidor atrasou ou deixou de pagar e também na frequência com que busca crédito no mercado. Mas já é possível ter uma ideia do que melhorar, diz o CEO da Quod, Rodrigo Abreu. “Com as informações da tela ele tem uma ideia do que está errado”.

Isso vai mudar com o Cadastro Positivo. cujo objetivo será buscar informações de todo o histórico de crédito, financiamentos realizados, cartões de crédito, empréstimos com bancos, estabelecimentos comerciais e até pagamentos de contas mensais. “As razões para um score baixo ou alto ficarão mais visíveis. A lei permite isso”, completa o executivo.

De acordo com a Serasa, a pontuação pode mudar para melhor se o consumidor limpar o nome, pagar suas contas em dia, mantiver dados cadastrais atualizados e aceitar entrar no Cadastro Positivo.

Veja abaixo como consultar o score em cada bureau de crédito:

Serasa

Para consultar a sua pontuação, acesse o site. O score é dinâmico e avaliado no momento da consulta, considerando as informações disponíveis na base de dados da Serasa. O bureau mostra a pontuação e fala se ela está abaixo ou acima da média para pessoas da mesma idade, por exemplo. Além disso, dá dicas de como aumentar a pontuação, além de esclarecer alguns mitos sobre o Cadastro Positivo. Também aproveita para oferecer empréstimos

Quod.

Ao realizar um cadastro no site do bureau, validado por SMS, é exigido documento de identificação com foto (RG e CNH com CPF), que devem ser enviados por selfie com documento e foto com a imagem do documento. Em 7 dias o bureau promete entregar um relatório completo de histórico de pagamentos ao consumidor.

Boa Vista SCPC

Para consultar o seu score, é preciso se cadastrar no portal Consumidor Positivo, onde também é possível verificar se há débitos vencidos em seu nome. Para isso, basta informar dados básicos, como CPF, e-mail e telefone celular. Um código é enviado por e-mail para validar o cadastro. O score apresentado é simples: mostra a pontuação, mostra se consta alguma pendência no CPF e leva para página do site que explica sobre o score de forma genérica.