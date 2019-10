Confira os números sorteados pela Mega-Sena no concurso 2.196

Os números da Mega-Sena sorteados no concurso 2.196 pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira (9) foram: 01 25 27 28 41 56.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio de R$ 25 milhões acumulou.

Apesar de nenhuma aposta levar os milhões, 58 jogadores acertaram a Quina e levaram R$ 47.367,07 cada. Já a Quadra registrou 4166 vencedores, que vão receber R$ 942,07 cada um.

As informações são do site da Caixa e o sorteio 2.197 está marcado para a próxima segunda, 14 de outubro. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50. No app, o pagamento das apostas é feito com cartão de crédito, com valor mínimo de compra de R$ 30 por transação e máximo de R$ 500 por dia.