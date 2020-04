Confira os números sorteados no concurso 2.253 da Mega-Sena

Ninguém acertou os seis números do jogo da Mega-Sena sorteado pela Caixa neste sábado (18). As dezenas sorteadas no concurso 2.253 foram: 31 32 33 39 52 55.

Mesmo sem um ganhador do prêmio principal, 26 apostas acertaram os números da quina e vão receber R$ 73.343,98 cada uma. A quadra também foi sorteada para 2224 apostas, que vão levar R$ 1.224,91 cada.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O próximo concurso será sorteado na quarta-feira (22) e tem como estimativa pagar R$ 24 milhões a quem acertar os seis números.