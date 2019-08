Confira os números sorteados no concurso 2.175 da Mega-Sena

São Paulo – Neste sábado, dia 3, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.175 da Mega-Sena, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estava estimado em R$ 26 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

07 25 32 43 53 55

Ninguém acertou os seis números e a quantia para o próximo sorteio está estimada em R$ 32 milhões. Na Quina, 73 apostas ganhadoras vão receber R$ 39.289,03. Na Quadra, foram 5.485 ganhadores de R$ 746,99.

O próximo concurso (2.176) acontecerá na terça-feira, dia 6, às 20h. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o Brasil, pelo aplicativo e também via loteria online.