A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (6) a Lotofácil de Independência (concurso 1.861).

Os números sorteados foram: 02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25.

Até o fim da noite, a Caixa não informou se houve ganhador ou se o valor acumulou.

O prêmio foi estimado pela Caixa em R$ 95 milhões, e o sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O sorteio do próximo concurso (1.862) acontece na segunda-feira (7).