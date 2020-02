Confira os números do sorteio 2.231 da Mega-Sena

São Paulo — A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quarta-feira (05), o concurso 2.231 da Mega-Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

Os números sorteados foram: 04 13 25 40 53 57.

Mesmo sem um ganhador do prêmio principal, 127 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 39.228,56 cada. Já na quadra, 8326 pessoas acertaram os números e levam R$ 854,81 cada uma.

O prêmio era estimado pela Caixa em R$ 80 milhões, e o sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O sorteio do próximo concurso (2.232) acontece no sábado (08) e tem como estimativa pagar R$ 90 milhões a quem acertar os seis números.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país, pela internet e também pelo aplicativo Loterias Caixa, para iPhone. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.