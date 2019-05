Confira o sorteio 2.147 da Mega-Sena — o maior valor do ano

O concurso 2.147 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta- feira, 02, em São Paulo, sorteou o valor de R$125 milhões. As seis dezenas sorteadas foram as seguintes: 17 – 19 – 37 – 41 – 42 – 49. Ninguém levou o maior prêmio do ano, acumulando em R$140 milhões a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado no sábado, dia 04.

A quina teve 366 apostas ganhadoras, levando cada uma o valor de R$ 28.739,81. Já a quadra teve 28.045 acertadores, que levarão o prêmio de R$535,81 cada.

As apostas para o concurso 2.148 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do próximo sábado, 04, em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.