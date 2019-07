Confira o resultado do concurso 2.170 da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quarta-feira (17) o resultado do concurso 2.170 da Mega-Sena. Os números sorteados foram:

10 21 24 36 38 51

O valor estava estimado em R$ 16 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O sorteio do próximo concurso (2.171) acontece no sábado (20).

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o Brasil, pelo aplicativo e também via loteria online.