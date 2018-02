Confira o resultado do concurso 1629 da Lotofácil

São Paulo — A Caixa Econômica Federal sorteou na segunda-feira (26) as 15 dezenas do concurso 1629 da Lotofácil. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 24 e 25.

Quatro apostas acertaram as 15 dezenas e vão receber, cada uma, 460.551,12 reais. Já 556 apostas foram ganhadoras com 14 dezenas e vão receber 1.456,40 reais cada uma.

Outras 19.412 apostas acertaram 13 números e vão levar 20 reais cada uma. Para 12 acertos, foram 206.924 apostas ganhadoras, que receberão 8 reais cada uma. Já 1.109.022 apostas acertaram 11 números e vão levar 4 reais cada uma.

As quatro apostas que acertaram 15 números foram feitas em Arapiraca (AL), São Gonçalo dos Campos (BA), Fortaleza (CE) e Nova Prata (RS). As informações são da Caixa Econômica Federal.

O jogo

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar. A pessoa escolhe entre 15 e 18 números —dentre os 25 disponíveis— e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

É possível deixar que o sistema escolha os números para você por meio da aposta “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.

A aposta mínima, de 15 números, custa 2 reais. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de Brasília). O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte.

Bolão

Assim como em outros jogos, é possível fazer um bolão da Lotofácil. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de 10 reais, e cada cota não pode ser inferior a 2,50 reais.

É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou de no mínimo 2 e máximo 30 cotas (para apostas compostas por 17 números) ou de no mínimo 2 e máximo 35 cotas (para apostas compostas por 18 números).

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pela própria lotérica. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.