Confira o horário dos bancos nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Arena do Pavini

Por Arena do Pavini

A Copa do Mundo de futebol começa na quinta-feira (14) no estádio de Luzhniki, em Moscou, e vai até o dia 15 de julho, período em que o Brasil deve parar por alguns dias para acompanhar a seleção canarinho tentar seu hexacampeonato.

Por isso, o brasileiro precisa ficar de olho nos horários das agências bancárias em dias de jogo do Brasil — que estreia no mundial em 17 de junho, contra a Suíça. Pelo fuso horário, muitos jogos serão transmitidos pela manhã, mas alguns também começarão às 15 horas.

Pela Circular 3.897, emitida pelo Banco Central no início de maio, buscando “maior segurança das agências, usuários e transporte de valores”, foram recomendadas algumas mudanças de expediente.

Segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os cenários serão os seguintes, sempre tendo como referência o horário de Brasília:

— Em dias de jogos marcados para as 9h, o atendimento ao público nas agências bancárias do interior, capital e regiões metropolitanas será das 13h às 17h;

— Já nos dias de jogos às 11h, o atendimento ao público nas agências do interior, da capital e regiões metropolitanas será feito das 8h30 às 10h30 e das 14h00 às 16h00;

— Quando os jogos estiverem marcados para o horário das 15h, o atendimento ao público será realizado das 9h00 às 13h00.

Agências devem afixar avisos com 48h de antecedência

Ainda de acordo com a Febraban, os bancos deverão deixar bem claras as informações ao público, afixando em suas dependências aviso sobre o horário diferenciado de atendimento nos dias de jogos da seleção brasileira, com antecedência de pelo menos 48 horas.

Pagamento de contas

No caso de pagamento de contas, a entidade lembra que além das agências, os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo do banco no celular e atendimento por telefone, canais que facilitam essas e outras transações bancárias. Vale a pena verificar, junto ao seu banco, qual o procedimento para cadastrar sua senha e utilizar todos os serviços disponibilizados.