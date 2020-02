Confira as picapes mais baratas do mercado brasileiro

São Paulo – Pensando em comprar uma picape? Para ajudar o consumidor a tomar a decisão, a Kelley Blue Book (KBB) Brasil, referência em precificação de automóveis novos e usados, levantou quais são os modelos de cabine simples e cabine dupla mais baratos do mercado brasileiro.

De acordo com a análise, as picapes de cabine simples com o menor valor do mercado são fabricadas pelas montadoras Fiat, Volkswagen e Chevrolet. Com 50 mil reais é possível adquirir uma Fiat Strada CS Working 1.4 8V e Volkswagen Saveiro CS Robust G6 1.6 8V, segundo a Faixa de Preço KBB™.

Em relação às picapes com cabine dupla, os carros citados podem ser encontrados por menos de 100 mil reais, acompanhados do Chevrolet Montana LS 1.4 8V Eco e Volkswagen Amarok CS S 4X4 2.0 140CV TDi.

O estudo considera o preço sugerido pela fabricante – de acordo com a tabela divulgada por cada marca -, o Preço KBB™ , que é a referência média da Faixa de Preço KBB™.

A Faixa de Preço KBB™ de veículos 0KM, a qual faz parte do Preço KBB™, informa ao consumidor o valor transacionado do automóvel nas concessionárias, ou seja, os preços que, de fato, estão sendo praticados no mercado de veículos novos.

O intervalo de preço apontado por este método corresponde a mais de 90% das transações e tem como objetivo de auxiliar os consumidores a garantir o melhor negócio. Os preços de carros e comerciais leves novos são automaticamente ajustados de acordo com a região do País.

Confira abaixo a relação das picapes cabine simples e cabine dupla mais baratas do mercado:

Cabine Simples

Marca/Modelo Ano-modelo Preço KBB 0 KM Faixa de Preço KBB 0 KM Preço sugerido de fábrica 0 KM FIAT STRADA CS WORKING 1.4 8V 2020 R$ 49.546 R$ 49.281 a R$ 49.811 R$ 52.990 VOLKSWAGEN SAVEIRO CS ROBUST G6 1.6 2021 R$ 49.961 R$ 49.430 a R$ 50.492 R$ 53.150 CHEVROLET MONTANA LS 1.4 8V ECO 2020 R$ 53.476 R$ 52.913 a R$ 54.038 R$ 56.290

Cabine Dupla