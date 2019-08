Concessão de alvarás para construções novas em SP cresce 58,7%

A prefeitura de São Paulo concedeu um total 822 alvarás para a construção de empreendimentos verticais na cidade nos 12 meses encerrados em junho. O volume representa um aumento de 58,7% sobre o mesmo período um ano antes.

Os dados fazem parte do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário (IAMI), levantamento criado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceira à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Essa é a primeira divulgação do IAMI e a intenção, segundo as entidades, é servir de termômetro de como deve ser o mercado de lançamentos imobiliários na cidade nos meses à frente, já que capta as autorizações concedidas nas fases iniciais dos projetos.

“O indicador possibilita que o investidor tenha uma previsão ampliada do que está acontecendo no mercado imobiliário, o que diminui riscos, atraindo investimentos e facilitando acesso a crédito”, disse a Abrainc, em comunicado.

Zona oeste e sul são as que mais crescem

A zona leste, região mais populosa da capital, é também a que concentra o maior número dos alvarás para novas construções emitidos no período, com 44,4% do volume total. É seguida pelas zonas norte (18,1%), sul (17,8%), oeste (16,4%) e centro (3,3%).

Os maiores crescimentos, entretanto, estão na zona oeste – onde o número de alvarás cresceu 121,3% no período – e na zona sul, com avanço de 121,2%.

Na zona norte a alta foi de 73,3%, no centro de 50% e, na zona leste, de 27,2%.