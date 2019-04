Comprei um carro em 2018, dando outro veículo de entrada. Como declaro?

Pergunta do leitor: Troquei de carro ano passado. Dei como parte do pagamento meu antigo veículo, no valor de 27,5 mil reais e o restante, 30 mil reais, paguei à vista. Como devo declarar no Imposto de Renda 2019?

Resposta de Eduardo Costa da Silva*

Deve-se registrar a venda do automóvel antigo pelo valor de 27,5 mil reais e a aquisição do novo veículo pelo valor de 57,5 mil reais da seguinte forma:

Acessar a Ficha de bens e direito localizada à esquerda na tela da declaração; Declarar o valor deste bem como zero no campo situação em 31/12/2018 e no campo discriminação relatar brevemente a venda do automóvel , informando a data, valor de venda e nome e CPF ou CNPJ do adquirente; e Adicionar um novo bem sob o código 21 – ( Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc. ) no campo situação em 31/12/2017 declarar como zero, no campo 31/12/2018 declarar o valor de aquisição 57,5 mil reais no campo discriminação declarar detalhes do automóvel como modelo, ano, cor, placa e marca assim como nome e CPF ou CNPJ do vendedor data da compra e condição da compra , neste caso a compra foi à vista.

*Eduardo Costa da Silva é sócio responsável pela área tributária do Costa da Silva e Fernandes Rocha Advogados. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Tecnologia pela FATEC-SP, possui MBA em Finanças pela FIPECAFI. Leciona matérias jurídico-empresariais em cursos de especialização e MBA.

