Compare os cartões de crédito sem anuidade de fintechs e bancos

São Paulo – Para ter isenção da anuidade do cartão de crédito e acesso a tarifas mais baixas, além de diversos benefícios no plástico, é necessário ser um cliente de longa data, cheio de investimentos na instituição financeira e ainda buscar o gerente para realizar essa negociação?

Isso é coisa do passado. Já existem pelo menos sete cartões no mercado que são livres da taxa e têm juros e tarifas mais acessíveis pelo fato de serem vinculados a contas digitais. Basta adquiri-los pelo site da instituição financeira ou diretamente pelo aplicativo ligado ao plástico.

A tendência começou com fintechs, maia especificamente o festejado cartão roxo do Nubank, e já foi replicada por grandes bancos, como Itaú (Credicard Zero) e Bradesco (Next), além de instituição financeiras de médio e pequeno porte, como Inter, Original e CBSS.

Enquanto os grandes players buscam reter um perfil de clientes que foram atraídos pelas fintechs, majoritariamente os chamados “millenials”, os bancos menores veem na estratégia a chance de se aproximarem de clientes do varejo.

O que define a escolha por um desses cartões, já que todos são isentos da principal taxa cobrada no plástico, são os juros cobrados no crédito rotativo e parcelamento da fatura. Também pesam na decisão o valor de tarifas diversas, como a de compras internacionais, multas por atraso e também para saque, por exemplo.

A comodidade também é outra característica valorizada nesses produtos. Controle do cartão por aplicativo e atendimento por chat 24 horas, por exemplo, são diferenciais importantes.

Eventuais benefícios oferecidos, como programas de pontos, também contam na hora da decisão.

Como não existe almoço grátis, os programas de fidelidade desses cartões estão longe de oferecer o acúmulo de pontos concedidos por cartões com anuidades que podem atingir 400 reais por ano. Mas os programas oferecidos buscam agradar o público majoritário dos cartões, concedendo créditos em corridas na Uber e descontos em grandes sites de comércio eletrônico, por exemplo.

Conheça e compare abaixo sete cartões sem anuidade que estão disponíveis para contratação em fintechs e bancos de diversos portes:

Nubank

Bandeira: MasterCard

Segmento: Gold e Platinum

Tem conta digital vinculada? Sim

Taxa de juros do crédito rotativo: 2,75% a 14% ao mês.

Tem programa de pontos? Sim. O Rewards, no qual os pontos acumulados não expiram e podem ser usados para “apagar” despesas com passagens, hotéis, compras, corridas no Uber e mensalidades de serviços de streaming. A assinatura é opcional e custa 19 reais por mês ou 190 reais por ano

Tem controle por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: chat, e-mail, telefone e redes sociais (Twitter e Facebook), 24h por dia, todos os dias da semana

Taxas para compras internacionais: PTAX + 4%

Tem cartões adicionais? Não

Tem tarifa de saque? Não, apenas IOF

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Não fazem aumentos emergenciais de limite

Tem Juros por atraso? Sim, de 3,75% a 15% ao mês

Cobra multa? Sim, de 2% sobre o valor da fatura

Cobra segunda via do cartão? Não

Oferece refinanciamento da fatura? Sim, é possível refinanciar a fatura em até 12x, com juros e IOF. Esse parcelamento tem juros menores que os do rotativo e os de atraso, além de parcelas fixas para facilitar o pagamento

Aumento do limite é automático? Sim

Oferece débito automático da fatura? Não

Oferece pagamento por DDA? Sim

Oferece pagamento mínimo da fatura? Sim

Condições para ter o cartão: ter no mínimo 18 anos, ser residente do Brasil e ter um smartphone compatível com o aplicativo. O cadastro é sujeito à análise de crédito

Outros benefícios: descontos ao antecipar parcelas, bloquear e desbloquear o cartão pelo app, pedido de aumento de limite também pelo app e mudança da data de vencimento. Participa do programa MasterCard Surpreenda

Como solicitar o cartão: entre no site ou aplicativo, clique em “Pedir Meu Convite” e preencha nome completo, CPF e e-mail

Tem limite inicial? Não

Credicard Zero

Bandeira: Mastercard

Segmento: Nacional

Tem conta digital vinculada? Não

Tem programa de pontos? Não

Taxa de juros do crédito rotativo: 9.90% a.m

Tem controle do cartão por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: Chat, E-mail e Telefone

Taxas para compras internacionais: Não se aplica

Tem cartões adicionais? Sim. O cliente pode solicitar até 3 cartões adicionais, que também são gratuitos

Tem tarifa de saque? Sim, é cobrado 10 reais por retirada

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Sim, é cobrada uma única tarifa de 15 reais nos meses nos quais houver utilização

Tem juros por atraso? 9,90%

Cobra multa? Sim, 2% se o cliente não efetuar o pagamento da fatura na data de vencimento ou em casos de pagamentos inferiores ao mínimo

Cobra segunda via do cartão? Sim, 9,90 reais por solicitação

Oferece refinanciamento da fatura? Sim

Aumento do limite é automático? Sim

Oferece débito automático da fatura? Sim

Oferece pagamento por DDA? Sim

Oferece pagamento mínimo da fatura? Sim

Condições para ter o cartão: ter mais de 18 anos

Outros benefícios: a cada 10 viagens na Uber, o cliente ganha crédito de 20 reais no app e tem descontos de até 40% em sites parceiros

Como solicitar o cartão: pelo site

Tem limite inicial? Sim, no mínimo 1 mil reais podendo chegar até 35 mil reais

Next

Bandeira: Visa

Segmento: Internacional

Tem conta digital vinculada? Sim

Tem programa de pontos? Não

Taxa de juros do crédito rotativo: 9,9% a.m

Tem controle do cartão por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: Chat, redes sociais, e-mail e até telefone

Taxas para compras internacionais: Não, apenas IOF

Tem cartões adicionais? Não

Tem tarifa de saque? Sim, de 15,10%

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Não

Tem juros por atraso? Sim, 15,10% a.m

Cobra multa? Sim, 2% e mora de 1%

Cobra segunda via do cartão? Sim

Oferece refinanciamento da fatura? Sim, em até 24 vezes direto pelo app

Aumento do limite é automático? Sim

Oferece débito automático da fatura? Sim

Oferece pagamento por DDA? Não

Oferece pagamento mínimo da fatura? Sim

Condições para ter o cartão: é necessário abrir uma conta no banco, ter no mínimo 18 anos e não possuir restrições cadastrais

Outros benefícios: cesta de serviços gratuita e programa de descontos com mais de 40 parceiros, entre eles Lollapalooza (10% de desconto), Cinemark (50% de desconto no ingresso, pipoca e refrigerante), Uber (20 reais por mês em uma viagem), 99: (até 20 reais de desconto), Airbnb (5% desconto na hospedagem), entre outros

Como solicitar o cartão:

Tem limite inicial?

Banco Original

Bandeira: Mastercard

Segmentos: Internacional

Tem conta digital vinculada? Sim

Tem programa de pontos? Sim. Cashback Original, no qual parte das compras volta em dinheiro no cartão

Taxa de juros do crédito rotativo: Variam de 7,9% am a 14,40%

Tem controle do cartão por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: mobile, internet banking, chat, telefone, gerente, aplicativo ORI (assistente virtual do Banco Original)

Taxas para compras internacionais: Não, apenas impostos

Tem cartões adicionais? Sim

Tem tarifa de saque? Sim. Valor de 9,90 reais para saques nacionais e 20 reais para saques no exterior

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Não

Tem juros por atraso? Adicional de 1% quando a fatura não for parcelada

Cobra multa? Sim, 2% sobre o saldo da fatura

Cobra segunda via do cartão? Não

Oferece refinanciamento da fatura? Sim

Aumento do limite é automático? Sim

Oferece débito automático da fatura? Sim

Oferece pagamento por DDA? Não

Oferece pagamento mínimo da fatura? Sim

Condições para ter o cartão: Ter conta corrente no banco. Sujeito a aprovação de crédito

Outros benefícios: participa do programa de recompensas da bandeira

Como solicitar o cartão: pelo aplicativo Seja Original para abertura de conta ou aplicativo do banco para clientes

Tem limite inicial? Não

Digio

Bandeira: Visa

Segmentos: Internacional

Tem conta digital vinculada? Não

Tem programa de pontos? Não

Taxa de juros do crédito rotativo: Não tem

Tem controle do cartão por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: Chat do aplicativo, telefone, e-mail e redes sociais (Facebook e Twitter). Atendimento 24 x 7

Taxas para compras internacionais: Dólar PTAX + 4%

Tem cartões adicionais? Não

Tem tarifa de saque? Não cobra tarifa, mas uma taxa de 7,9% a.m

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Sim, o cliente consegue ultrapassar até 10% do seu limite pagando uma taxa fixa de 4,99 reais

Tem Juros por atraso? Sim, a taxa de juros por atraso é de 10,99% a.m

Cobra multa? Sim, de 2% a.m em caso de atraso no pagamento

Cobra segunda via do cartão? Não

Oferece refinanciamento da fatura? Sim, o cliente consegue parcelar o valor total da fatura pelo aplicativo

Aumento do limite é automático? Sim

Oferece débito automático da fatura? Não

Oferece pagamento por DDA? Sim

Oferece pagamento mínimo da fatura? Não

Condições para ter o cartão: ter mais de 18 anos

Outros benefícios: pedido de aumento de limite pelo botão principal do app, compra de produtos pelo aplicativo e financiamento parcelado com juros

Como solicitar o cartão: pelo site ou baixar o aplicativo para fazer o cadastro

Tem limite inicial? Não

Banco Inter

Bandeira: Mastercard

Segmentos: Standard, Platinum e Black

Tem conta digital vinculada? Sim

Tem programa de pontos? Não

Taxa de juros do crédito rotativo: 5%

Tem controle do cartão por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: telefone, chat e redes sociais

Taxas para compras internacionais: Não, apenas IOF

Tem cartões adicionais? Sim, limitado a 4 por conta

Tem tarifa de saque? Não oferece

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Não

Tem juros por atraso? Sim, 5%

Cobra multa? Multa de 2% e mora de 1%

Cobra segunda via do cartão? Não

Oferece refinanciamento da fatura? Parcelamento em até 36 vezes por 4,9% a.m

Aumento do limite é automático? Sim

Oferece débito automático da fatura? Sim

Oferece pagamento por DDA? Não

Oferece pagamento mínimo da fatura? Sim

Condições para ter o cartão: ser correntista do Banco Inter

Como solicitar o cartão: basta abrir a conta pelo aplicativo

Tem limite inicial? Não

Outros benefícios: participa do programa Mastercard Surpreenda

Pag!

Bandeira: Mastercard

Segmentos: Standard

Tem conta digital vinculada? Sim

Tem programa de pontos? Não

Taxa de juros do crédito rotativo: 9,7% a.m

Tem controle do cartão por aplicativo? Sim

Formas de atendimento: via chat 24h, suporte em redes sociais e e-mail

Taxas para compras internacionais: IOF + 4%

Tem cartões adicionais? Não

Tem tarifa de saque? Sim, 1,99% + IOF

Tem tarifa de avaliação emergencial de crédito? Não

Tem juros por atraso? Sim, 9,7% juros

Cobra multa? 2% + 1% mora

Cobra segunda via do cartão? Não

Oferece refinanciamento da fatura? Sim, parcelamento em até 8x

Aumento do limite é automático? Não

Oferece débito automático da fatura? Não

Oferece pagamento por DDA? Não

Oferece pagamento mínimo da fatura? Sim

Condições para ter o cartão: nenhuma

Outros benefícios: participa do programa de fidelidade Mastercard Surpreenda e oferece TED’s, recarga de celular, emissão de boletos bancários sem custo e pagamentos de boletos e/ou convênios utilizando a conta digital e o limite de crédito

Como solicitar o cartão: através do app, fazendo o download nas lojas App Store e Play Store

Tem limite inicial? Sim, 1 mil reais, além de limite emergencial de 15% do limite para compras