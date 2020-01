Companhia aérea faz promoção de voo para NY com escala de 6h em Wuhan

Pechinchas para voos entre Hong Kong e Nova York aumentaram a sequência de surtos de novos coronavírus. Desde que os passageiros estão dispostos a fazer escala em Wuhan, o epicentro do surto, daqui a alguns meses.

Voar com o China Southern Airlines para o aeroporto John F. Kennedy International, em Nova York, em 20 de maio custa apenas US$ 193, acordo com o site de reservas de viagens kayak.com . Uma viagem inclui uma escala de 6 horas e 35 minutos em Wuhan. Uma segunda passagem mais barata, com a China Eastern Airlines, via Xangai, custa US$ 487. Voos diretos com a American Airlines são oferecidos por US $ 2.688.

Wuhan e a região nos arredores da cidade estão atualmente confinadas, efetivamente colocando em quarentena cerca de 50 milhões de pessoas. Uma série de companhias aéreas internacionais, da British Airways à Singapore Airlines, está voando voos para a China continental.

Não está claro quanto tempo a crise vai durar: como infecções aumentadas, e a Organização Mundial de Saúde registrada ou surto de saúde pública. O vírus da Síndrome da Respiração Aguda Respiratória (SARS), em 2003, foi controlado em cerca de seis meses.

Por Angus Whitley e Janet Paskin