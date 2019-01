Como viajar na primeira classe pagando menos que na econômica

Especialistas do setor da aviação vêm proclamando a morte da primeira classe há anos. Embora algumas empresas aéreas tenham eliminado completamente essa classe, outras estão aumentando a aposta nela com assentos que parecem uma suíte palaciana, comodidades extravagantes e serviços que mimam o passageiro, tanto em solo quanto no ar.

Isso abriu as portas para uma era dourada das viagens aéreas… para quem puder pagar. Em novembro, a Singapore Airlines e a Emirates Airline apresentaram suítes de primeira classe novinhas em folha, com comodidades extravagantes como minibar na suíte e interiores inspirados na Mercedes-Benz. Uma passagem de ida e volta de Dubai a Genebra nas novas suítes da Emirates pode custar mais de US$ 8.000 – e esse é o extremo mais acessível do espectro.

Essas empresas aéreas não estão sozinhas: melhorias mais discretas e graduais em empresas como Cathay Pacific Airways e Société Air France resultaram em experiências verdadeiramente premium, com mais espaço para armazenamento pessoal, telas de entretenimento de última geração e controles nos assentos com tela de toque.

Mas o que as empresas aéreas não querem que ninguém perceba é que basta um pouco de esperteza na hora de usar os pontos para poder viajar nesses assentos por pouco dinheiro. Além disso, graças a cartões de crédito poderosos, como o Chase Sapphire Reserve e o American Express Platinum, talvez não seja necessário ser fiel a uma companhia. O segredo é ajustar a estratégia de acordo com o destino e o assento desejado (1A, por favor). A seguir, truques para viajar nas melhores cabinas dos céus.

Suítes de primeira classe da Emirates

A Emirates não tem parcerias com as grandes alianças de empresas aéreas, mas oferece parcerias de pontos valiosas e fáceis de aproveitar. Uma delas é com o American Express Membership Rewards, cujos pontos podem ser usados para fazer uma reserva gratuita pelo site da Emirates. Uma passagem de primeira classe entre Dubai e a Europa custa 85.000 milhas por trecho.

Suítes de primeira classe da Singapore Airlines

A única moeda de milhagem aceita pela Singapore Airlines para reservas na primeira classe são suas próprias milhas, as KrisFlyer – que têm parceria para transferências com American Express Membership Rewards, Chase Ultimate Rewards e Citi ThankYou Rewards. Até mesmo um novo membro da KrisFlyer pode conseguir as 75.000 milhas necessárias para uma passagem de ida de Cingapura a Sidney transferindo o mesmo número de pontos de um desses programas parceiros.

La Première da Air France

Como um comissário de bordo da Air France me disse em uma viagem recente, “não existem upgrades para La Première”. A empresa aérea também não ajuda a conseguir uma passagem gratuitamente com milhas, mas é possível. Para isso, você tem que usar apenas as milhas Flying Blue da Air France – e somente se tiver status de elite com essa companhia aérea. A boa notícia é que você só precisa de um nível básico do status de elite para ser apto, portanto passageiros frequentes podem creditar algumas semanas ou meses de viagens com Flying Blue e pronto. O programa Flying Blue também tem parcerias de transferência com o American Express Membership Rewards, com o Chase Ultimate Rewards e com o Citi ThankYou Rewards, portanto, é fácil reforçar sua conta com pontos de outros programas.