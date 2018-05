Como ter R$ 1 milhão para me aposentar daqui 30 anos?

Pergunta do leitor: Tenho 45 anos e gostaria de me aposentar daqui 30 anos, quando atingir um milhão de reais. Posso investir cerca de 500 reais por mês. É possível? Quanto e onde deveria investir para atingir esse objetivo?

Resposta de Beto Veiga*:

Sua pergunta é interessante e demonstra uma preocupação em acumular uma reserva para a aposentadoria.

Infelizmente, há poucas opções de aplicação financeira para um investidor conservador. As únicas alternativas são títulos públicos do Tesouro Direto ou títulos privados indexados à taxa de juros, como LCIs, LCAs, CDBs e debêntures.

Algumas alternativas menos conservadoras podem ser adotadas também, como títulos indexados à inflação, mas é necessário entender como eles funcionam para evitar saques precipitados.

Sobre o valor a aplicar mensalmente, veja essas quatro perguntas e suas respostas:

1) Qual a taxa de juros que eu preciso para que os 500 reais ao mês virem um milhão de reais em 30 anos?

Esta taxa seria equivalente a 9,84% ao ano, ou 0,79% ao mês. Atualmente, a taxa de juros básica da economia está em 6,50% ao ano, ou 0,53% ao mês.

2) Quanto eu teria poupando os 500 reais por mês, supondo que a taxa básica de juros seria a que está em vigor hoje, até o final do período de 30 anos?

Ao final de 30 anos, você teria o equivalente a 538.276 reais.

3) Qual valor eu deveria poupar por mês para chegar a um montante de um milhão de reais, supondo que as taxas de juros são aquelas praticadas hoje?

Tenha em mente que um milhão de reais daqui a trinta anos comprará muito menos coisas do que esse montante compra agora. Dito isso, a poupança mensal deve ser de 1.495 reais.

4) Qual valor mensal que eu deveria depositar para chegar ao montante de um milhão com o mesmo poder de compra desse valor nos dias de hoje?

Para calcular o montante real, aquele que permitirá comprar as mesmas coisas que você compraria com um milhão de reais hoje, é preciso usar a taxa de juros real, descontando a inflação. Vou afrouxar um pouquinho a mão e calcular com 3% ao ano, ou 0,25% ao mês. Assim, o valor mensal é de R$ 1.716.

Lembre que esse valor tem que ser mensalmente corrigido pela inflação, de maneira que seus depósitos devem variar mensalmente para cima, se houver aumento da inflação, ou para baixo, quando a inflação cair.

Se você estiver disposto a deixar o dinheiro investido até o prazo de vencimento, o ideal para a aposentadoria é escolher investimentos cuja rentabilidade acompanhe a variação da inflação oficial, medida pelo IPCA, e não somente a variação da taxa básica de juros, a Selic. Assim, é certo que seu dinheiro ganhará valor com o passar do tempo.

*Beto Veiga é doutor e mestre em Economia pela UnB, advogado especialista em direito do sistema financeiro, professor de direito bancário e autor do livro “Case com seu banco com separação de bens”.

