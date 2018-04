Como resgatar o recibo da declaração do Imposto de Renda

São Paulo – Começou a declarar o Imposto de Renda, mas percebeu que, por alguma razão, não guardou o recibo da declaração do ano passado? É possível recuperá-lo tanto pelo computador, celular, portal e-Cac ou em unidades da Receita Federal.

Todos os contribuintes que declaram o Imposto de Renda recebem, no momento em que enviam a declaração, uma sequência de 12 números que identificam o documento.

Apesar de ser uma das primeiras informações pedidas pela Receita na hora de preencher a declaração, a indicação da numeração não é obrigatória para o envio do documento deste ano.

Contudo, incluir a numeração no documento é necessário para que o contribuinte acompanhe o processamento da declaração pela internet ou queira fazer uma declaração retificadora.

Veja abaixo quais são as maneiras de recuperar o recibo da declaração:

1) Computador utilizado para enviar a declaração

No caso de a declaração ter sido gravada e enviada a partir do disco rígido de um computador, a informação está gravada na pasta “C:\Arquivos de Programas\Programas SRF\IRPF20XX\transmitidas”, criada no ano em que o contribuinte enviou a declaração.

2) Celular ou tablet utilizado para enviar a declaração

Se o usuário utilizou o aplicativo do Imposto de Renda de um dispositivo com sistema operacional Android, estes arquivos deverão estar na pasta \download. Após localizar o arquivo, é necessário clicar sobre ele para acessá-lo.

Já se a declaração foi transmitida por meio de um dispositivo móvel com sistema operacional iOS, esses arquivos estarão na pasta de arquivos do programa do Imposto de Renda do aparelho. Para localizar, é necessário utilizar o iTunes.

Independentemente do sistema operacional adotado no dispositivo móvel, para conseguir localizar a declaração o contribuinte deve ter instalado no aparelho o APP IRPF e ter a cópia da declaração e recibo baixados em seu dispositivo. Só assim conseguirá abrir o arquivo da declaração anterior.

Veja o passo a passo mais detalhado pela Receita aqui.

3) Portal e-Cac

O contribuinte também consegue consultar o recibo do ano passado pelo site da Receita Federal, no portal e-Cac. Neste caso, é preciso já possuir um cadastro prévio ou um certificado digital. Caso contrário, o sistema pedirá o recibo de 2017 e o de 2016 para gerar o código de acesso.

4) Unidades da Receita em todo o país

Se não for possível recuperar o arquivo da Declaração do IR pelo computador ou por dispositivo móvel e o usuário não possuir um certificado digital ou cadastro prévio realizado no portal e-Cac, será necessário comparecer a uma das unidades de atendimento da Receita Federal.

Confira a lista de unidades.

Não tenha dor de cabeça no próximo ano

A recomendação da Receita Federal é sempre salvar a declaração do ano anterior em formato PDF em um pendrive ou em um HD e guardar uma cópia.