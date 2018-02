Como pagar as contas com os bancos em greve nesta segunda

São Paulo – Os bancários de São Paulo e região metropolitana estão em greve nesta segunda-feira (19), em protesto contra a reforma da Previdência. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 88% dos trabalhadores decidiram aderir à greve.

Mesmo com agências fechadas, consumidores precisam pagar as contas em dia para não arcar com juros por atraso.

Primeiro, vale se informar pelo telefone do Serviço de Atendimento Ao Consumidor (SAC) se a agência bancária que o cliente utiliza aderiu à paralisação, como recomenda o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Em geral, algumas agências continuam operando durante a greve, ainda que parcialmente.

Se a conta ainda não venceu, quem tem o cartão do banco também pode pagá-la nos caixas eletrônicos e nos terminais de autoatendimento 24 horas.

Todos os serviços bancários pela internet, pelo site ou aplicativo dos bancos, também seguem funcionando normalmente, assim como o atendimento por telefone, pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). É necessário verificar com o banco se há necessidade de cadastrar senha para realizar as transações online.

Contas de serviços públicos como água, luz e telefone e contas de serviços diversos também podem ser pagas em correspondentes bancários, como casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.

O consumidor deve guardar os comprovantes de pagamento. Se o pagamento for feito pela internet, o comprovante pode ser impresso ou salvo no computador ou celular. Pelo telefone, o consumidor deve anotar o número do protocolo de atendimento.

A paralisação nesta segunda pode atingir agências de bancos públicos e privados nos seguintes municípios: São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Santana do Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Contas vencidas

A maioria dos boletos com data vencida não pode ser paga em caixas eletrônicos ou pela internet. Nesse caso, o consumidor deve procurar a empresa que emitiu o boleto e solicitar a emissão de outro com uma nova data.

Algumas empresas emitem a segunda via do boleto com uma nova data de vencimento pela internet. Se a empresa se recusar a emitir o novo boleto ou a dar outra opção de pagamento, o consumidor deve procurar o Procon da sua cidade.

Salário em cheque

Se o trabalhador recebe o seu salário em cheque, deve fazer o depósito em um caixa eletrônico. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o cheque será compensado normalmente e o valor irá para a conta.