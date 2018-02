Como obter voos de primeira classe mais baratos que na econômica

Os especialistas do setor de aviação vêm declarando a morte da primeira classe há anos. Algumas empresas aéreas a eliminaram completamente, mas outras estão dobrando a aposta com assentos no estilo de suítes palacianas, comodidades extravagantes e serviços para mimar o passageiro no solo e no ar.

Então agora chegou a era dourada para voar… para quem pode pagar. Em novembro, a Singapore Airlines e a Emirates Air Line apresentaram suítes de primeira classe novinhas em folha, com comodidades extravagantes como minibares para as suítes e interiores inspirados nos Mercedes Benz. Uma passagem ida e volta de Dubai a Genebra nas novas suítes da Emirates pode custar mais de US$ 8.000 — e esse é o extremo acessível do espectro. Essas empresas não são as únicas: de melhoras graduais feitas por empresas como a Cathay Pacific Airlines e a Société Air France resultaram experiências verdadeiramente premium, com melhoras que abrangem de mais espaço de armazenamento pessoal até telas de entretenimento de última geração e controles de assentos com telas de toque.

Mas isto é o que as empresas não querem que você descubra: para conseguir esses assentos por alguns centavos é só ter um pouco de experiência com os sistemas de pontos. E graças a cartões de crédito poderosos como Chase Sapphire Reserve e American Express Platinum, a fidelidade nos voos talvez não seja mais necessária. O truque é ajustar a estratégia ao destino e ao assento desejado (1A, por favor).

Você pode entrar nas melhores cabines dos céus assim:

Emirates First Class Suites

A Emirates não tem parcerias com as grandes alianças de empresas aéreas, mas ela oferece parcerias valiosas com programas de pontos fáceis de aproveitar. Alguns desses programas são American Express Membership Rewards e Starwood Preferred Guest, cujos pontos podem ser usados para uma reserva de graça no site da Emirates. Uma passagem de primeira classe entre Dubai e a Europa custa 85.000 milhas.

Você tem uma conta Chase Ultimate Rewards? Transfira pontos de lá para o programa Skypass da Korean Air, parceira da Emirates, e sua viagem ida e volta entre Dubai e a Europa custará 120.000 milhas. Se você tiver pontos da Starwood Preferred Guest, tente transferi-los para o Mileage Bank da Japan Airlines, que cobra só 100.000 milhas por uma viagem ida e volta entre Dubai e Bruxelas, Genebra ou Londres.

A Première da Air France

Como uma aeromoça da Air France me disse em uma viagem recente: “Não há upgrades para a Première”. A empresa também não facilita a liberação usando milhas, mas é possível fazer alguma coisa. Para isso, você só pode usar as milhas Flying Blue da Air France — e só se você tiver status de elite na companhia. A boa notícia é que você só precisa de um nível básico de status de elite para ser elegível, portanto quem voa com frequência pode creditar algumas semanas ou meses de viagens com o Flying Blue e pronto. O Flying Blue também aceita transferências de programas parceiros como American Express Membership Rewards, Chase Ultimate Rewards, Citi ThankYou Rewards e Starwood Preferred Guest, portanto é fácil reforçar a conta com pontos de outros programas.

Cathay Pacific First Class

Uma boa notícia para os passageiros nos EUA: a Cathay é membro da aliança de empresas aéreas Oneworld com a American Airlines, portanto você pode usar milhas AAdvantage para ganhar passagens na operadora asiática. Assim, cada perna em uma viagem de ida e volta do centro da empresa em Hong Kong até a parte continental dos EUA custa 110.000 milhas, ou 90.000 milhas por perna entre Hong Kong e a Europa. Você tem milhas da Alaska Airlines? Melhor ainda. Uma passagem de ida em primeira classe entre a Ásia e os EUA ou a Europa custa só 70.000 milhas da Alaska. Fica a dica: a Cathay costuma habilitar assentos na última hora, portanto passageiros espontâneos podem ser recompensados.