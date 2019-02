Como obter até 50% de desconto no seguro do seu carro

São Paulo – Se você é o tipo de cliente que raramente dá aquela ligadinha para o corretor para acionar a seguradora, saiba que os benefícios valem não só pra eles, mas para você também.

A variação no preço dos seguros de carros entre clientes que registraram sinistros e aqueles que não registraram há mais de dois anos é de 18,74% em média e chega a 49,47% entre aqueles que não registram sinistros há mais de dez anos.

As informações são de um levantamento da corretora online Bidu.com.br, feito com exclusividade para EXAME.com.

A diferença de valores é fruto de uma política de desconto usada pelas seguradoras, a chamada classe de bônus. É um benefício que oferece descontos aos segurados que não registram sinistros durante um determinado período.

O sinistro é um tipo de evento, como roubo ou batida, que obriga a seguradora a indenizar o cliente.

As classes de bônus variam de zero a dez e a cada ano que o cliente passa sem registrar sinistros, ele avança sua posição na classe de bônus.

No primeiro ano de contratação do seguro, por exemplo, o cliente é classificado na classe zero. Se após um ano com o seguro ele não registrar sinistros e renovar sua apólice no segundo ano, ele passa a ser enquadradado na classe um, no terceiro ano, na classe dois e assim por diante.

“A classe de bônus é um dos principais fatores que compõem valor do seguro, pois passa à empresa uma segurança grande sobre o motorista”, diz Maurício Antunes, diretor de marketing da Bidu.com.br.

Veja a seguir os resultados do levantamento da Bidu realizado com três seguradoras. A pesquisa detalha a variação de preços de acordo com a classe e com o tipo de franquia contratada (valor que o segurado desembolsa quando ocorre algum tipo de dano parcial ao seu veículo).

Variação de preço entre classes de bônus 0 a 2:

Tipo de seguro Variação de preço Seguro (franquia basica) -18.66% Seguro (franquia ampliada) -18.59% Seguro (franquia reduzida) -18.88% Seguro (franquia isenta) -16.79%

Variação de preço entre classes de bônus 0 a 4:

Tipo de seguro Variação de preço Seguro (franquia basica) -26.35% Seguro (franquia ampliada) -26.22% Seguro (franquia reduzida) -29.90% Seguro (franquia isenta) -33.80%

Variação de preço entre classes de bônus 0 a 6:

Tipo de seguro Variação de preço Seguro (franquia básica) -33.52% Seguro (franquia ampliada) -40.46% Seguro (franquia reduzida) -31.83% Seguro (franquia isenta) -35.51%

Variação de preço entre classes de bônus 0 a 8:

Tipo de seguro Variação de preço Seguro (franquia basica) -41.20% Seguro (franquia ampliada) -43.27% Seguro (franquia reduzida) -35.49% Seguro (franquia isenta) -39.25%

Variação de preço entre classes de bônus 0 a 10:

Tipo de seguro Variação de preço Seguro (franquia basica) -43.35% Seguro (franquia ampliada) -49.47% Seguro (franquia reduzida) -43.89% Seguro (franquia isenta) -46.24%

Fonte: Bidu.com.br

Conforme mostram as tabelas, o desconto aumenta quanto maior o tempo que o cliente fica sem acionar a seguradora para cobrir algum sinistro.

Se o período sem sinistros for de apenas dois anos, os descontos já chegam a ser interessantes, de mais de 15%. E ao chegar à classe de bônus 10, a maior possível, o cliente chega a conseguir pagar metade do valor que pagaria se estivesse na classe 0.

Classe de bônus é válida mesmo ao trocar de seguradora

Mesmo trocando de seguradora, ou de carro, a contagem da classe de bônus não se perde.

Caso a nova seguradora não inclua o segurado na classe à qual pertencia automaticamente, o cliente pode apresentar sua antiga apólice para comprovar sua classe e nela permanecer no novo contrato.

“O cliente precisa guardar a apólice anterior para mostrar ao corretor ou à nova seguradora qual é sua classe de bônus. A partir daí, a seguradora confirma em uma base de dados se o cliente pertence àquela classe mesmo e concede o desconto”, explica Antunes.

Essa base de dados não é fornecida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia que regula o setor de seguros. Segundo o diretor de marketing da Bidu, trata-se de um banco compartilhado pelas seguradoras e alimentado por elas.

A classe de bônus só costuma ser reduzida se o cliente passar algum tempo sem o seguro.

Se passar mais de 180 dias sem contratar nenhuma apólice, o cliente retorna à classe zero; em até 180 dias são reduzidas duas classes; e em até 120 dias é reduzida uma classe.

Mas, caso a renovação do seguro seja feita em até 30 dias, o cliente avança na classe de bônus ou se for feita em até 60 dias é mantida a mesma classe.

Segundo Maurício Antunes, esses são os prazos comumente usados pelas seguradoras, mas como a Susep não regulamenta a concessão das classes de bônus, as empresas não são obrigadas a seguir exatamente esse parâmetro.

Concessão do benefício fica a critério da seguradora

Além de não precisarem seguir um modelo único de prazo para redução ou avanço das classes, as seguradoras sequer são obrigadas a conceder os bônus.

“A Susep não tem relação com a classe de bônus. Na prática, cada seguradora define sua própria regra. A classe de bônus, assim como qualquer outro critério para definir o preço, não é obrigatório. Mas todas as grande seguradoras utilizam”, comenta.

Como as maiores seguradoras do mercado utilizam esse tipo de benefício, o cliente que não tiver esse benefício na sua seguradora pode buscar outra que o ofereça.

Ou ainda, sabendo que o benefício existe em outras empresas, ele pode usar a informação como argumento para pedir desconto à sua seguradora, caso não tenha registrado sinistros em um período maior do que um ano.

Como não são todas as seguradoras que garantem um valor menor para os segurados com classes de bônus maiores, muitas vezes cabe ao cliente checar se sua seguradora prevê o benefício e se ele está na classe certa, já que ao trocar de seguradora, a nova empresa pode não consultar sua antiga apólice, deixando de incluí-lo na classe de bônus que ele parou.

A Susep estabelece apenas duas regras específicas em relação às classes de bônus. A primeira é que, quando houver a previsão de bônus no contrato, o mesmo deverá constar na proposta e na apólice.

E a segunda diz que o desconto pela ausência de sinistros não pode ocorrer de forma retroativa. Ou seja, o desconto deve ser praticado na renovação do seguro e não pode haver reembolso sobre o valor que já foi pago caso o cliente não registre sinistro no ano que se passou.

A última regra é aplicada porque ao oferecer o desconto retroativo a empresa pode ter modificações no seu resultado contábil.