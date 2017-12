Como fazer um bolão oficial para a Mega da Virada 2018

São Paulo – Que tal aumentar de verdade a chance de ganhar na Mega-Sena da Virada em vez de contar somente com a sorte? Esqueça as apostas individuais e organize um bolão. O prêmio do sorteio do dia 31 de dezembro pode chegar a 220 milhões de reais.

Ao organizar uma aposta em grupo no bolão oficial da Caixa, o banco emite recibos individuais que comprovam a participação de cada um dos apostadores, o que torna o jogo mais seguro. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, até às 14h do dia 31.

Como em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertaram cinco dezenas, e assim por diante.

Veja a seguir o passo a passo para organizar um bolão para a Mega-Sena da Virada.

1) Reúna os participantes

O primeiro passo é reunir colegas, amigos e familiares interessados em participar do bolão. Todos devem concordar com o valor da aposta, pois terão que contribuir com exatamente a mesma quantia. Isso porque os recibos de cotas do bolão emitidos pela Caixa terão o mesmo valor e a mesma probabilidade de acerto. Ou seja, se o bilhete for sorteado, cada participante sempre receberá a mesma premiação.

Quem não conseguir formar um grupo para realizar a aposta pode participar de bolões organizados pelas lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço pela administração do jogo de até 35% sobre o valor de cada cota. Nos bolões realizados pelas lotéricas, a escolha dos números da aposta é feita de maneira aleatória pelo sistema.

2) Observe os valores mínimos do jogo

O preço mínimo de cada bolão da Caixa é de 10 reais. Cada aposta em grupo deve ter, pelo menos, duas cotas, e, no máximo, 100 cotas. Além disso, cada participante precisa ter uma cota no valor mínimo de 4 reais.

Se os apostadores optarem por fazer o bolão de duas cotas, eles não podem apostar em dois jogos de seis, uma vez que cada jogo de seis números custa 3,50 reais e as cotas para cada jogador seriam inferiores a 4 reais.

O menor jogo possível para realizar um bolão é o de sete números, que custa 24,50 reais. Nessa faixa de valor, as cotas para cada participante são equivalentes a 12,25 reais. Ou seja, são maiores do que 4 reais e permitidas pela Caixa.

3) Defina a quantidade de números da aposta

Quanto maior a quantidade de números jogados, maior a probabilidade de acerto e, consequentemente, maior é o valor que deve ser investido pelos participantes do bolão.

Veja na tabela abaixo os custos e probabilidades de acerto por quantidade de números jogados, segundo a Caixa:

Quantidade de números jogados Valor da aposta Probabilidade de acerto (1 em?) 6 3,50 50.063.860 7 24,50 7.151.980 8 98,00 1.787.995 9 294,00 595.998 10 735,00 238.399 11 1.617,00 108.323 12 3.234,00 54.182 13 6.006,00 29.175 14 10.510,50 16.671 15 17.517,50 10.003

Para definir a quantidade de números da aposta, os participantes devem definir o valor total a ser arrecadado no bolão em vez de definir o valor individual de contribuição.

Em um bolão com 39 participantes, por exemplo, se for definido que cada um deve contribuir com 10 reais, serão arrecadados 390 reais. Com esse valor, não é possível realizar uma aposta de dez números, mas dá para adquirir um jogo de nove números e outro de oito números ao adicionar mais dois reais ao valor arrecadado.

Contudo, com um jogo de nove números e outro de oito números, além de as probabilidades de ganho serem menores do que a de um único jogo com dez números, os recibos de cotas não seriam distribuídos igualmente. Isso porque, como as cotas devem ser de, no mínimo, 4 reais cada, o jogo de oito números não daria direito a uma cota para cada jogador.

Portanto, é mais fácil verificar o valor necessário para participar do jogo de dez números e pedir aos participantes a contribuição exata. Assim, com os 735 reais necessários para apostar em dez números, cada participante receberia uma cota da aposta com o mesmo valor, de 18,64 reais, e cada um poderia ter um recibo individual.

4) Preencha o bilhete

Definida a quantidade de números da aposta e arrecadado o valor com todos os participantes, o próximo passo é ir a uma das casas lotéricas da Caixa para registrar a aposta.

O responsável pelo preenchimento do bilhete deve assinalar a quantidade de números da aposta, escolher os números e, no final do bilhete, no campo específico do bolão, indicar o número de participantes do jogo.

5) Faça o pagamento e confira os recibos

Após preencher o bilhete e pagar o valor da aposta no caixa da lotérica, basta aguardar a emissão dos recibos de cada cota.

Será emitido um recibo para cada participante do jogo. O documento servirá como garantia de que cada apostador receberá a sua parte do prêmio, caso o bolão seja sorteado. Por isso, é necessário conferir o número de recibos emitidos.

Como os recibos não são emitidos com nenhum tipo de identificação que permita distinguir cada participante da aposta, mas apenas o código do jogo e os números apostados, se uma pessoa registrar a aposta, recolher todos os recibos e não os repassar aos outros apostadores, ela poderá ficar com todas as cotas e, consequentemente, com o valor total do prêmio. Por isso, é importante se certificar de que o responsável pelo pagamento irá entregar os recibos das cotas a todos os apostadores.

Se o participante perder o seu comprovante, mesmo que o grupo indique que ele participava do bolão premiado, não receberá a sua parte do prêmio.

6) Anote o nome e o CPF atrás do recibo

Ao receber o comprovante, cada jogador deve anotar com caneta seu nome completo e CPF atrás do recibo. Dessa forma, outra pessoa não poderá receber o prêmio em seu lugar, segundo informações da Caixa.

Caso o bolão seja premiado, é necessário apenas que cada participante apresente o recibo da cota para retirar a sua parte do prêmio.