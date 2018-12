Como fazer um bolão e apostar online na Mega da Virada

São Paulo — A Caixa anunciou ontem que a estimativa do prêmio da Mega da Virada aumentou para 280 milhões de reais. Quem ainda não fez suas apostas, pode fazê-las até as 16h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

As apostas exclusivas para a Mega da Virada começaram ontem. A partir de então, todas as apostas registradas concorrerão ao sorteio especial de fim de ano, inclusive os números registrados em volantes regulares da Mega-Sena.

Essa é a 10ª edição do concurso especial Mega da Virada. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, a partir das 20h (horário de Brasília), nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

As apostas começaram dia 5 de novembro e o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina (5 números) e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de 1 milhão de reais em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir duas ilhas particulares com iates de luxo.

Apostas

Para participar do sorteio da Mega da Virada, é preciso ir até uma casa lotérica e preencher o volante com a quantidade de números e jogos desejados, ou solicitar que a máquina faça isso por você na aposta “Surpresinha”. O valor da aposta simples é de 3,50 reais.

Outra opção é o Bolão Caixa, no qual que os apostadores podem dividir cotas com amigos e familiares. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de 10 reais, mas cada cota não pode ser inferior a 4 reais.

É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O bolão também pode ser solicitado diretamente ao atendente da lotérica, informando os números da aposta e a quantidade de pessoas que participarão.

Quem não quiser ir até uma casa lotérica para apostar, pode fazer seus jogos online. Porém, no Portal Loterias Online só é possível fazer apostas simples. Quem quiser organizar ou participar de um bolão, deve ir presencialmente até uma casa lotérica.

O valor das apostas pelo site é o mesmo que o cobrado nas lotéricas, mas há um mínimo de 30 reais para poder efetuar as compras através do Portal, que podem ser divididos entre várias apostas, inclusive de jogos diferentes.

Combos online

Apesar de não permitir a compra de bolões pelo site, a Caixa criou uma série de combos de jogos que são vendidos online. São cinco diferentes conjuntos de apostas, que podem ser de apenas uma modalidade (a Mega da Virada) ou de várias modalidades.

Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

O apostador pode escolher entre as seguintes opções: