Como investir em fundos imobiliários, a nova onda do mercado financeiro

São Paulo – Imagine aplicar dinheiro em um único imóvel comercial, alugado para uma única empresa. Além disso, o prédio está localizado em uma cidade que foi desenvolvida para o serviço prestado por essa empresa. De repente, por conta de uma revisão de estratégia, o contrato. de longo prazo, é rescindido. O imóvel fica então completamente vago, em um local que dificilmente vai atrair novos locadores do mesmo porte.

Esse imóvel tem cotas comercializadas em um fundo imobiliário, o XP Corporate Macaé (XPCM11). Com a saída da Petrobras do empreendimento, essas cotas desvalorizaram 30% nos últimos 12 meses contados a partir de 22 de agosto. Foi o fundo imobiliário que registrou a maior desvalorização no período, segundo levantamento da Economatica.

Mas o Corporate Macaé não foi o único a assustar investidores iniciantes, menos acostumados a oscilações do tipo. As cotas do Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), que aplica dinheiro em edifícios corporativos e galpões logísticos na região Sudeste e é um dos maiores do mercado, desvalorizaram 23,85% no período.

Essas amplas desvalorizações de cotas criam um alerta para o perfil da aplicação que vem conquistando rapidamente espaço nas carteiras de investimento de investidores pessoas físicas, incentivada pela manutenção da taxa básica de juros na mínima histórica.

Apesar de ter características de renda fixa, como geração de renda mensal, os fundos imobiliários funcionam como ações e são, portanto, indicados para investidores com perfil moderado. “Podemos compará-los a ações que pagam dividendos”, diz Daniel Linger, sócio da RB Investimentos.

É necessário ressaltar que quem investe em imóveis físicos provavelmente sempre enfrentou essa oscilações, mas elas não eram tão transparentes quanto a listagem de um fundo em bolsa.

Mercado em ascensão

O número de investidores de fundos imobiliários cresce exponencialmente até final de 2012. A partir de 2013, este número cai até início de 2016, quando os fundos sofrem o impacto da superoferta de imóveis no mercado e explosão da vacância, que atingiu 25% em algumas regiões.

Mas desde então, o número voltou a subir, atingindo atualmente marca de 400 mil. Por conta do apelo da isenção de IR e geração de renda mensal, aproximadamente dois terços desses investidores são pessoas físicas.

Se por um lado esses investidores enfrentam riscos, eles também têm cada vez mais opções para mitigar eventuais problemas. O número de FIIs listados em bolsa em balcão organizado atingiu em maio a marca de 181 fundos listados de valor de mercado total e um total de R$ 60,4 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses encerrados em maio, o volume de negociação de cotas de FIIs foi de R$ 13,7 bilhões.

Rossano Nonino, sócio diretor da Ourinvest Real State e professor do Insper, aponta que o principal motivo para a onda dos FIIs é que nunca tivemos antes no país a perspectiva de juros baixos por tanto tempo. “Chegamos perto desse patamar no governo de Dilma Rousseff (PT), mas esse movimento durou apenas seis meses. Agora, estamos há 12 meses no patamar mínimo e a perspectiva é que ele deve ser mantido por pelo menos dois anos. Isso, em conjunto com perspectivas melhores para a economia, dá um novo ânimo ao mercado imobiliário e a essa classe de ativos”.

Com juros menores, investimentos em renda fixa passam a render menos. Por conta disso, é necessário diversificar a carteira de investimentos para obter melhores retornos. O mercado imobiliário e os FIIs surgem então como uma opção ao investidor, no qual é possível ganhar com a valorização da cota no mercado e receber também uma renda mensal.

Tipos de fundos

Entre os fundos imobiliários existentes no mercado, cerca de 70% são os chamados fundos de tijolo, enquanto cerca de 28% são fundos de papel.

Já quando se trata dos segmentos dos fundos de tijolo, 29,4% têm na carteira imóveis corporativos, 24% shoppings centers, 16% galpões logísticos, 12% lojas de varejo, 12% são diversificados, enquanto 2% têm universidades entre os ativos e 1% hospitais e hotéis.

No caso dos fundos de tijolo, todos os segmentos funcionam como se o investidor estivesse investindo e obtendo renda com o aluguel de imóveis físicos. Mas, ao investir em imóveis físicos, o pequeno investidor não tinha acesso a muitos desses mercados.

Diante disso, como escolher entre os tipos de fundos, e como funcionam? Gestores e especialistas ouvidos por Exame dão dicas:

Fundos de tijolo

Também chamados de fundos imobiliários de renda, investem em imóveis físicos com o objetivo de receber aluguéis.

Fundos de crédito

Em geral, contêm Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com prazos mais longos. Esses créditos vão financiar projetos imobiliários dois anos para frente, como galpões de logística.

Fundos de fundos

É apontado como uma porta de entrada para iniciantes. O gestor negocia cotas de fundos imobiliários listados, dispensando o monitoramento de diversos segmentos e a necessidade de mitigar riscos.

Segmentos de fundos de tijolo

Lajes corporativas

Como funciona: Aluga o prédio corporativo, alguns andares ou apenas um andar. Geralmente os locatários são empresas de grande porte.

Retorno: Se aproxima mais ao da média do Ifix, de 7% ao ano.

Tendência: Os gestores confiam na recuperação do segmento, que deve ser impulsionado pelas empresas de coworking. A tendência é que essas empresas aluguel andares que serão utilizados por diversos trabalhadores autônomos e empresas.

Salas comerciais

Como funcionam: Investe em salas comerciais, que são alugadas por pequenas empresas ou profissionais liberais.

Retorno: Se aproxima mais ao da média do Ifix, de 7% ao ano.

Tendência: Tem um risco maior no médio e longo prazo porque o segmento, mais fragmentado, sofre o impacto do crescimento de escritórios de coworking. A tecnologia dispensa que atualmente uma pequena empresa precise alugar uma sala comercial para funcionar.

Shoppings centers

Como funcionam: Têm centro de compras na carteira, cujos boxes são alugados para lojistas.

Retorno: Costumam ter retorno de cerca de 6% ao ano, abaixo da média registrada pelo Ifix, o índice de fundos imobiliários, de 7% ao ano. É o risco retorno que o investidor tem por aplicar em um segmento mais estável e menos arriscado por conta da pulverização de locatários.

Tendência: Sofrem o impacto de receitas menores com áreas como a de estacionamento no médio e longo prazo. O perfil de locatários também deve mudar, já que tendem a se tornar mostruários do comércio online. Por outro lado, geram mais receita do que salas comerciais, por exemplo, apenas a partir da mudança do mix de lojas.

Galpões logísticos

Como funcionam: Investem em galpões que são alugados para o varejo e empresas de comércio eletrônico.

Retorno: Tende a ficar um pouco acima da média do índice de fundos imobiliários. Isso porque são imóveis pouco sofisticados, que são construídos rapidamente e sofrem mais o impacto da concorrência em uma determinada região.

Tendência: É o segmento que tem maior potencial de valorização no médio e longo prazo, por conta do crescimento do comércio online.

Lojas de varejo

Como funcionam: Aplica em lojas de rua, que são alugadas para comerciantes

Retorno: Se aproxima mais ao da média do Ifix, de 7% ao ano.

Tendência: Assim como shoppings, também sofre o impacto do comércio eletrônico no longo prazo.

Universidades e hospitais

Como funcionam: Setores ainda pouco explorados por fundos imobiliários brasileiros, têm como característica comum contratos de longo prazo, que podem chegar a 24 anos, já que eventuais mudanças de local são complexas e afetam diretamente a rotina de clientes.

Retorno: Tendem a concentrar risco, pois geralmente contêm apenas um empreendimento, alugado por um único inquilino.

Tendência: Com o avanço do mercado, fundos do segmento devem passar a diversificar mais, o que deve torná-los mais seguros.

Residenciais

Como funcionam: Atualmente, investem na etapa de desenvolvimento dos empreendimentos. Geralmente, 40% do valor necessário para colocar o empreendimento de pé vem de capital da incorporadora, 20% é financiado por fundos e o restante por compradores. Por conta dessa característica, são voltados para investidores qualificados (que têm ao menos 1 milhão de reais para investir) e profissionais, já que sofrem influência, além dos juros, de indicadores como renda, emprego e crédito.

Retorno: Por conta do risco, tende a ficar acima da média do mercado

Tendência: Diante de uma crescente preferência por alugar imóveis, incorporadoras se movimentam para construir imóveis residenciais para aluguel. No futuro, será possível criar FIIs com esse tipo de ativo.

Como evitar riscos

Escolhido o segmento, é possível evitar estratégias “furadas” em fundos imobiliários dando uma boa olhada no prospecto e no que o fundo tem em carteira.

Em fundos de papel, o principal cuidado é verificar quem é o devedor dos créditos e qual o risco de inadimplência, além da experiência do gestor com ativos financeiros, mais do que a com ativos imobiliários, característica que também deve ser observada em fundos de fundos.

Já nos fundos de tijolos, há diversas questões que devem ser consideradas pelo investidor.

Fundos monoativos, alugados para apenas um locatário, tendem a concentrar muito risco. Caso registrem vacância, o investidor fica sem receber a renda mensal contratada até que um novo locatário ocupe o imóvel.

Para investidores mais conservadores, é recomendável olhar carteiras mais diversificadas. “No início do mercado era comum ver fundos com apenas um ativo. Agora, é comum ver um fundo investindo em diversos ativos e até em ativos de segmentos diferentes”, diz Nonino, da Ourinvest Real State.

Contratos de aluguéis atípicos são mais seguros do que contratos típicos, pois costumam ser mais longos.

Já a diversificação geográfica pode não ser recomendável, dependendo do segmento. “O investidor que quer diminuir riscos deve preferir investir em imóveis comerciais e lajes corporativas em regiões nobres de cidades como São Paulo, a exemplo da Avenida Faria Lima. Melhor fugir de mercados que desconhece, como cidades do interior e em outros estados”.

Também é interessante verificar a reputação da gestora e se tem uma equipe especializada na análise do mercado imobiliário, além do histórico do fundo. É necessário fazer a ressalva de que o gestor de um fundo imobiliário pode revisar a estratégia a qualquer tempo. Para isso, precisa da aprovação de cotistas. “A carteira não é necessariamente estática”, diz Pedro Junqueira, sócio da academia de crédito estruturado Uqbar.

É necessário que o investidor de FIIs tenha uma postura ativa, indica Linger, da RB Investimentos. “Quando o setor imobiliário sofre, os fundos imobiliários tendem a sofrer mais. A cota pode valer menos do que o valor de reposição do imóvel”.

Os fundos imobiliários devem fazer parte de uma carteira diversificada de investimentos, que seja composta também por ativos mais líquidos e seguros, como de renda fixa. “Os FIIs têm correlação baixa com outros tipos de investimentos. Por isso, agregam valor à carteira”, diz Junqueira, da Uqbar. O indicado é aplicar dinheiro em mais de três fundos por, pelo menos, dois ou três anos, conclui Junqueira.