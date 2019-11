Como calcular quanto meu investimento vai render?

Pergunta do leitor: Existe algum cálculo para saber qual será o meu rendimento no resgate de uma aplicação ou antes do prazo de vencimento?

Resposta de Marco Harbich, CFP®:

Olá leitor, esta pergunta é muito frequente e relevante. A resposta para o teu questionamento é sim: é possível, mas há algumas observações.

Somente como uma breve introdução, nos produtos de renda fixa existem as rentabilidades pré e pós fixadas. Nos investimentos pré-fixados, o investidor saberá o seu ganho financeiro no momento da aplicação. Já os investimentos pós-fixados, o investidor sabe qual será a rentabilidade relativa no momento da aplicação, mas só saberá a rentabilidade financeira no seu vencimento.

Existem também os ativos indexados, cuja rentabilidade é atrelada à um índice de preço mais uma parte pré-fixada. Um exemplo são os títulos Tesouro IPCA ou Tesouro IPCA com Juros Semestrais. É importante salientar que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Para melhor entendimento, segue exemplo. Se o investidor aplicar 100.000,00 reais no Tesouro Pré-Fixado, com rentabilidade pré-fixada de 10% para o prazo de 1 ano, no momento da aplicação ele saberá que ganhará lucros de 10.000,00 reais no vencimento.

Se aplicar os mesmos 100.000,00 reais no Tesouro Selic, ele saberá que a rentabilidade será a taxa Selic, mas não saberá quanto estará esta taxa no futuro. Neste caso, o investidor poderá verificar a expectativa da tendência da taxa Selic, se será de aumento ou de queda.

Para saber a rentabilidade líquida (após desconto do IR), existe a tabela regressiva, que começa em 22,5% e termina na alíquota de 15%, após 720 dias de aplicação. No exemplo acima, o investidor teria 8% de rentabilidade líquida (10% de lucro – 20% do IR = 8%).

Um ponto importante: se a taxa de juros estiver maior no momento do resgate antecipado (antes do vencimento), o investidor pode ter rentabilidade negativa nos títulos pré-fixados, pois a alteração da taxa de juros interfere diretamente no preço do título. Caso o vencimento seja cumprido, este risco não ocorre, mesmo que a taxa seja diferente no momento da aplicação.

* Marco Harbich é planejador financeiro pessoal e possui a certificação CFP® (Certified Financial Planner), concedida pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Email: marco.harbich@superrico.com.br

As respostas refletem as opiniões do autor, e não do site Exame ou da Planejar. O site e a Planejar não se responsabilizam pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso destas informações.

