Começam as apostas para a Quina de São João com prêmio de R$ 140 milhões

São Paulo — Começaram hoje as apostas para o concurso 5.002 da Quina, edição especial de São João, que deve pagar R$ 140 milhões. Os apostadores terão até às 19h (de Brasília) do dia 24 de junho para fazer seus jogos e o sorteio será realizado às 20h do mesmo dia.

O prêmio não acumula e será pago a quem acertar a maior quantidade de números sorteados na primeira ou nas demais faixas de premiação. Se aplicado na poupança, por exemplo, o prêmio renderia cerca de R$ 520 mil por mês.

Esta é a nona edição da Quina de São João. No ano passado, seis apostas dividiram o prêmio de R$ 125,06 milhões. O maior número de apostas vencedoras na faixa principal foi registrado em 2013. Naquele ano, 15 apostas dividiram o prêmio de mais de R$ 97,5 milhões. Em oito edições, apenas na faixa principal, a Quina de São João pagou mais de R$ 895,5 milhões para 69 apostas de 57 cidades brasileiras.

A Quina de São João é o segundo concurso especial do ano. O primeiro foi a Dupla de Páscoa, realizado em abril. Ainda este ano, haverá o concurso da Lotofácil da Independência, a ser realizado em setembro, e a Mega da Virada, em dezembro.

Como apostar

As apostas para a Quina de São João já podem ser registradas em qualquer lotérica do país ou por meio do portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para jogar na Quina de São João, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

As apostas poderão ser realizadas em volantes específicos, que já estão disponíveis nas lotéricas. No portal Loterias Online, é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 20 apostas para o concurso 5.002.

Ganha quem tiver dois, três, quatro ou cinco acertos. Se não houver apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números – e assim sucessivamente. O preço da aposta simples, com 5 números, é de R$ 1,50.

É possível realizar apostas em grupo no Bolão Caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00.

O bolão deve ter no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.