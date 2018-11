Começam as apostas para a Mega da Virada, que deve sortear R$ 200 milhões

São Paulo – As apostas para a 10ª edição da Mega da Virada começam nesta segunda-feira (5). O apostador que acertar os seis números da sorte do concurso 2.110, que será sorteado no dia 31 de dezembro, deve ganhar um prêmio estimado em 200 milhões de reais.

Como em outros concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de 743 mil reais por mês como rendimento da aplicação.

Com o valor, o ganhador pode comprar uma mansão em São Paulo ou no Rio de Janeiro no valor de 50 milhões de reais; comprar um jatinho com capacidade para dez passageiros, que permite voar entre Nova York e Londres, no valor de 130 milhões de reais; ou passar a virada do ano com a família e amigos, percorrendo os principais países da Ásia e Oceania, como Austrália, China, Japão e Nova Zelândia.

A aposta simples custa 3,50 reais e pode ser feita com volantes específicos da Mega da Virada nas lotéricas e também no Portal Loterias Online.

Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo internet banking, tanto pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h e voltam a iniciar para o concurso seguinte às 21h.

Para apostar pela internet, no Portal Loterias Online, é necessário ter mais de 18 anos e realizar um cadastro. O cliente escolhe seus palpites e paga as apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de 30 reais e máximo de 500 reais por dia.

Bolão

Apostadores que quiserem aumentar suas chances de ganhar podem fazer um bolão, dividindo cotas com amigos e familiares.

O bolão pode ser solicitado diretamente ao atendente da lotérica, informando os números da aposta e a quantidade de pessoas que participarão. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de 10 reais, mas cada cota não pode ser inferior a 4 reais. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

Também pode ser adquirida uma cota de bolão organizado pelas lotéricas, podendo pagar uma tarifa de serviço de até 35%. O atendente registrará a aposta e emitirá o recibo da cota, com o qual o apostador poderá resgatar seu prêmio.