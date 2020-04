Começa hoje novo prazo para negativação de devedores em todo o Brasil

Começa hoje o novo prazo para que as pessoas sejam negativadas. Os birôs de crédito – Serasa, Boa Vista, SPC e Quod – passarão a exibir os registros de débito incluídos em seu banco de dados após 45 dias da data do envio da comunicação ao devedor, e não mais 10 dias, como era até então.

A medida anunciada pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), entidade que representa as empresas de análise de dados de crédito, tem como intuito estender o prazo de renegociação entre devedores e credores.

Quatro em cada dez (38,8%) brasileiros adultos estavam negativados em fevereiro — o equivalente a 60,8 milhões de pessoas, de acordo com levantamento mais recente realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). No segundo mês de 2020, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 1,23% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representa uma desaceleração no crescimento da inadimplência no país — em janeiro, a taxa era de 1,38%.