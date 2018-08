Combos de internet, celular e TV paga são até 45% mais baratos. Compare

São Paulo – Você está pensando em cancelar seu combo de internet, celular e TV por assinatura, mas está em dúvida se contratar os serviços de forma avulsa fica mais barato?

Provavelmente o atendente da operadora irá tentar convencê-lo de que o combo com todos os serviços é sempre a melhor opção, mas nem sempre isso é verdade. É o que mostra um levantamento feito pelo comparador de preços Melhor Plano com as principais ofertas do mercado em 2018.

O site comparador de planos de telefonia, internet e TV por assinatura analisou mais de 45 combinações de combos das principais operadoras do país. A conclusão é que a economia ao optar por combos pode ser expressiva e atingir um desconto equivalente a 45%.

Os combos, de fato, saem mais baratos do que os pacotes avulsos da operadora porque essa é uma maneira que as marcas encontram de convencer o consumidor a adquirir mais de um serviço com elas.

Como muitas operadoras utilizam o cabo telefônico para fornecer internet, pode sair muito mais caro contratar um pacote de internet sozinho do que se adquirir ele com o telefone fixo, por exemplo. Geralmente o preço de pacote de banda larga nos sites das operadoras já considera a contratação do telefone fixo.

Mas é necessário estar atento, porque a vantagem poderá variar conforme a necessidade. Se você realmente deseja contratar mais de um serviço de telefonia, como internet e TV, é preciso comparar os preços dos combos e de planos avulsos na mesma operadora; e também comparar o valor dos combos com pacotes avulsos dos serviços em operadoras diferentes.

Economia em combos compensa mais em pacotes maiores

A Vivo foi a operadora que apresentou a maior porcentagem de economia no combo em relação aos serviços avulsos, ao lado da Algar.

O combo de 100 MB de banda larga, telefone fixo e o maior pacote de TV por assinatura da operadora oferece uma economia em torno de 150 reais por mês. Já o combo de internet de 2 MB e telefone fixo da Algar custa a partir de 49,90 reais e possui descontos de mais de 40 reais comparado a seus planos avulsos.

Mas, excluindo esses dois exemplos, os maiores descontos são obtidos na aquisição de planos mais robustos. Ou seja, aqueles em que o pacote de TV tem grande número de canais e a internet tem mais velocidade.

Portanto, apesar da economia de escolher um pacote mais barato no combo, o preço fica um pouco salgado. A maioria dos combos à venda no mercado custam mais de 200 reais por mês, sem contar as taxas de adesão e instalação.

Veja abaixo o levantamento da Melhor Plano que compara combos com serviços avulsos vendidos na mesma operadora:

Operadora Plano de destaque Preço combo Soma dos serviços avulsos Economia Vivo Banda Larga 100MB + TV por assinatura Ultimate HD + Telefone Fixo R$ 184,89 R$ 334,79 45% Algar Banda larga 2MB + fixo R$ 49,90 R$ 90,64 45% NET Combo médio (banda larga 35MB + TV Mix HD + fixo Brasil) R$ 174,98 R$ 274,98 36% Oi Conectado intermediário (banda larga 15MB + fixo ilimitado + pós-pago 30GB) R$ 199,90 R$ 299,70 33% Sercomtel Sercomtel banda larga fibra 30MB + fixo R$ 189,90 R$ 259,70 26,80%

Os valores da Vivo, Net e Oi são com base na cidade de São Paulo. Os preços da Algar são válidos para Uberlândia, (MG) e os da Sercomtel para Londrina, (PR)

Nas operadoras Vivo, Oi e NET, quanto mais serviços estiverem inclusos no combo, maior o desconto. Pacotes que incluem celular, por exemplo, apresentam grande economia no preço do pós-pago.

Ou seja, o desconto é bastante vantajoso para quem realmente utiliza os serviços e possui um consumo alto. Para aqueles que procuram pacotes mais básicos, é necessário pesquisar mais a fundo as ofertas e colocar os preços no papel, pois a diferença de preços pode ser pequena.

Se o consumidor ou a sua família utilizam mais de um serviço de telecom, como TV por assinatura, internet banda larga, telefone fixo e celular, vale a pena, pelo menos, pesquisar as ofertas de combo. O que não vale é contratar um serviço só pelo desconto, e não pela necessidade.

O combo mais barato de TV com banda larga e telefone fixo em São Paulo custa em torno de 140 reais e oferece 5 MB de internet. Se o consumidor utilizar mais a internet, poderia cancelar o combo e contratar um plano avulso de 5 MB por 60 reais; Com isso, teria uma economia de 80 reais por mês e de 960 reais ao ano. Ou seja, ao contratar um combo com serviços que você quase não usa, pode estar gastando até 57% a mais do que o necessário.

Caso verifique que a vantagem do combo é maior, veja se o valor do plano não muda após alguns meses, se há taxas adicionais, como de instalação ou adesão, e qual o custo-benefício do pacote.

O combo não é sempre mais vantajoso

Nem todo pacote de combo é mais vantajoso que os serviços avulsos na mesma operadora, concluiu a pesquisa.

Alguns pacotes da Oi, de acordo com o levantamento, saem mais caros no combo do que ao contratar cada serviço separadamente. É o caso dos planos Banda larga + Fixo Top, cujo preço do combo sai 164,90 reais por mês e, caso os serviços sejam contratados de forma avulsa, saem por 134,80 reais, uma diferença de 30 reais. Isso acontece porque nesses combos há a cobrança de taxa para adesão a conteúdos online pelo Oi Play, o que não acontece nos pacotes avulsos.

Outro caso em que o desconto no combo não é certo é o dos pacotes Oi TV + fixo Top. Inicialmente, o preço do combo é um pouco mais caro que o avulso porque o serviço de TV por assinatura sai mais barato sozinho. Enquanto o combo sai por 209,90 reais, a soma dos serviços avulsos sai por 174,80 reais, diferença de 35 reais.

Porém, no plano avulso, chamado de Oi TV Livre, o usuário precisa adquirir o aparelho e a antena separadamente, enquanto no combo eles já vêm inclusos. Como o valor dos aparelhos pode variar, é preciso pesquisar e comparar os valores na sua cidade.

Em outros planos da operadora, a diferença entre combo e os serviços avulsos é igual ou menor do que 30 reais por mês.

É mais barato contratar um plano em cada operadora?

A pesquisa mostra que contratar os planos em operadoras diferentes é mais vantajoso em pacotes mais robustos e que incluam mais de dois serviços.

Geralmente, as operadoras que possuem o combo básico mais barato também são as que possuem o melhor preço nos serviços avulsos. Por isso, a opção mais econômica acaba sendo adquirir todos os planos na mesma operadora e em um combo.

Porém, no caso de pacotes robustos, como banda larga acima de 25 Mega, TV com muitos canais e planos de celular com muita internet, as ofertas mais baratas em cada serviço tendem a ser de operadoras diferentes. Em alguns casos a economia pode chegar a 16% contratando planos em operadoras diferentes.

Para saber isso, o Melhor Plano comparou os diferentes combos com as ofertas mais baratas de cada serviço.

Outra conclusão é que adquirir serviços em operadoras diferentes pode ser vantajoso por oferecer mais opções. Algumas provedoras já oferecem o combo pré-montado, ou seja, nem sempre é possível personalizar o pacote com a quantidade de internet, canais e minutos que o consumidor deseja.

Porém, quando se adquire planos separados em operadoras diferentes, a quantidade de alternativas aumenta e o consumidor consegue adquirir serviços que sejam mais compatíveis com a sua necessidade.

Por exemplo, quem quer um pacote grande de banda larga, mas não precisa de um pacote de TV grande, não terá que contratar um combo com 200 canais só para ter a internet que quer.

Montar um pacote em diversas operadoras permite aumentar a diversidade de empresas. Grandes operadoras, como Sky e Tim, não oferecem combos, mas podem ter boas ofertas em pacotes de TV e celular.

Compensa contratar plano de celular no combo?

A análise dos preços pelo site mostra que os planos de celular podem sair bem mais barato nos combos. A economia chega até 48,4% em alguns casos, ou seja, quase metade de um plano avulso.

O combo Oi Solução Completa teve o maior desconto nos pacotes de celular, cerca de 80 reais no plano de 30 GB e 120 reais no plano de 50 GB.

Outra operadora com bons descontos nos planos móveis foi a Vivo. Seus combos possuem uma economia a partir de 26% no pós-pago e 20% no controle.

Veja abaixo a comparação do plano de celular em combo e avulso feita pela Melhor Plano:

Plano no combo Preço do plano de celular no combo Plano avulso Preço do plano avulso Economia Oi Solução Completa intermediário 30 GB ilimitado* R$ 85,00 25 GB ilimitado R$ 164,90 48,45% Oi Solução Completa Top 50 GB ilimitado R$ 130,00 50 GB ilimitado R$ 249,90 47,98% Oi Conectado intermediário 30 GB ilimitado* R$ 99,90 25 GB ilimitado R$ 164,90 39,42% Oi Conectado Top 50 GB ilimitado R$ 164,90 50 GB ilimitado R$ 249,90 34,01% Vivo combo + celular pós 20GB ilimitado local* R$ 269,99 20 GB ilimitado Brasil R$ 389,99 30,77% Oi Solução Completa básico 14 GB ilimitado R$ 70,00 15 GB ilimitado R$ 99,90 29,93% Vivo combo + celular pós 7GB ilimitado local* R$ 109,99 8GB ilimitado local R$ 149,90 26,62% Vivo combo + celular pós 25GB ilimitado local* R$ 389,99 30 GB ilimitado Brasil R$ 489,99 20,41% Vivo combo + celular controle 4GB ilimitado local* R$ 59,99 4,5GB ilimitado local R$ 74,99 20% NET Combo + controle 2,5 GB ilimitado R$ 39,99 2,5 GB ilimitado R$ 44,99 11,11% Oi Conectado básico 14 GB ilimitado* R$ 89,90 15 GB ilimitado R$ 99,90 10,01% NET Combo + pós 7 GB ilimitado R$ 99,99 7GB ilimitado R$ 109,99 9,09% NET Combo + controle 3,5 GB ilimitado R$ 54,99 3,5 GB ilimitado R$ 59,99 8,33% NET Combo + pós 10 GB ilimitado R$ 119,99 10GB ilimitado R$ 129,99 7,69% NET Combo + pós 15 GB ilimitado R$ 149,99 15GB ilimitado R$ 159,99 6,25% NET Combo + controle 5 GB ilimitado* R$ 74,99 4 GB ilimitado R$ 79,98 6,24% NET Combo + pós 30 GB ilimitado R$ 249,99 30 GB ilimitado R$ 259,99 3,85% NET Combo + pós 60 GB ilimitado R$ 349,99 60 GB ilimitado R$ 359,99 2,78% Vivo combo + celular controle 5GB ilimitado local* R$ 89,99 5,5 GB ilimitado local R$ 89,99 0 Vivo combo + celular pós 60GB ilimitado local* R$ 589,99 50GB ilimitado Brasil R$ 589,99 0

*Os planos marcados não possuem pacotes avulsos com a mesma quantidade de GB oferecidos no combo. Por

isso, nos baseamos em planos similares para calcular a economia.

**Os planos Vivo de 60GB e 5GB não apresentaram economia em reais, porém, no combo eles possuem mais

GB do que no plano avulso pelo mesmo preço.

*** Os planos da NET usam os pacotes de celular da Claro, sua parceira

Como é possível ver, as maiores taxas de economia estão em pacotes pós-pagos e que têm uma grande quantidade de GB de internet. Isso faz com que esses planos só sejam vantajosos para quem realmente precisa de um pacote robusto de celular.

Caso o seu consumo seja mais moderado, pode sair mais em conta contratar um plano controle ou pré-pago fora do combo.

Outro caso em que o celular dentro do combo compensa é para famílias. Pacotes como os da Oi ou da Vivo, permitem a inclusão de dependentes no combo por um preço mais acessível. Mas, ainda assim, o contrato só é vantajoso se a família consome os 14 GB ou mais que esses planos oferecem.

Preços e planos podem variar

A Net e a Claro, duas empresas de um mesmo grupo, oferecem combos em conjunto, porém os planos variam conforme a disponibilidade. Se na região do consumidor a Claro não atender, será oferecido um plano da NET, ou vice-versa. Além disso, elas podem apresentar valores diferentes em combos porque a tecnologia de alguns serviços é diferente. Por exemplo, a internet fixa da Claro é via 4G. Ja a da NET possui a opção fibra e a cabo, que são mais rápidas e estáveis.

Outro ponto que pode influenciar na mudança de preços é que o próprio site da operadora fornece os planos a partir do CEP. Então, é possível que os valores mudem na mesma cidade porque um plano pode estar disponível em um bairro, mas não em outro. Para o levantamento, o site utilizou um CEP da cidade de São Paulo localizado no Brás porque o bairro possuía uma variedade de planos maior.