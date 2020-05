Com redução de assentos, preços das passagens aéreas podem subir até 54%

A possibilidade das companhias aéreas reduzirem o número de assentos quando voltarem às atividades irá encarecer as passagens de avião. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), a alta nos preços pode variar entre 43% e 54%, dependendo da região.

O estudo realizado pela Iata aponta que na América Latina, com um limite de 62% de ocupação, o preço da passagem deverá sofrer um acréscimo de 50%. O maior aumento nos preços será na Ásia, de 54% e o menor na África e Oriente Médio e América do Norte, com um incremento de 43%, cada um. Veja abaixo:

África e Oriente Médio: 43%

Ásia: +54%

Europa: +49%

América Latina: +50%

América do Norte: +43%

Norte da Ásia: +45%

A Iata se opõe ao distanciamento social dentro das aeronaves deixando os assentos do meio vazios. Segundo a Associação, as evidências sugerem que o risco de transmissão do coronavírus (covid-19) a bordo das aeronaves é baixo.

“O uso de máscaras por passageiros e tripulantes reduzirá o risco já baixo, evitando os dramáticos aumentos de custos nas viagens aéreas que as medidas de distanciamento social a bordo trariam.”

Além disso, a Iata propõe o rastreio da temperatura dos passageiros, trabalhadores dos aeroportos e viajantes, processos de embarque e desembarque que reduzem o contato com outros passageiros ou tripulação, limitar o movimento dentro da cabine durante o voo e limpeza da cabine mais frequente e mais profunda.